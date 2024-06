Netflix Games annonce 14 nouveaux jeux, et il y en a pour tous les goûts !

On pourrait facilement oublier que le géant du streaming propose également un catalogue d’une centaine de jeux « gratuitement » à ses abonnés. Pour y accéder, il suffit de se connecter à son compte sur smartphone ou tablette. Netflix Games vient d’annoncer la sortie de 14 nouveaux jeux, et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il y en a pour tous les goûts. Entre les adaptations de ses séries phares et les portages de jeux indépendants — parmi lesquels des titres du studio canadien Klei Entertainment —, chacun trouvera son bonheur. On vous présente ces nouveautés.

Comme souvent, Netflix Games met en avant la sortie de jeux tirés de séries pour permettre aux fans de prolonger l’expérience :

The Dragon Prince: Xadia sortira le 30 juillet, pour accompagner la saison 6. Il s’agira d’un action-RPG en coop où le joueur pourra incarner les personnages de la série animée.

Netflix Stories: Emily in Paris, une fiction interactive, proposera de vivre des aventures romantiques à Paris avec Emily et ses amies.

Trois jeux basés sur des émissions de téléréalité sont également au programme :

Netflix Stories: Perfect Match sortira le 6 juin et sera une histoire interactive dans laquelle vous incarnerez un podcasteur à la recherche de l’amour.

Dans le même style, Séduction haute tension 3 est quant à lui prévu pour le 23 juillet. Le but sera de séduire les célibataires de l’île tout en s’amusant à créer du drama.

Netflix Stories: Selling Sunset, qui n’a pas encore de date de sortie, vous mettra au défi de devenir le meilleur agent immobilier de Los Angeles comme dans l’émission du même nom.

On note également une sélection de jeux cozy et réconfortants :

Dans Cozy Grove: Camp Spirit (disponible le 25 juin), on incarne un petit scout qui doit construire un campement pour aider des ours fantômes à retrouver la paix.

Arranger: A Role-Puzzling Adventure, qui sortira courant été 2024 sur toutes les plateformes, mêlera RPG et réflexion dans une ambiance toute mignonne.

Harmonium: The Musical nous proposera de vivre une aventure musicale en compagnie de Melody, une jeune fille sourde qui veut créer un nouveau style de musique accessible à tous. Le jeu semble particulièrement intéressant grâce à son gameplay original basé sur le langage des signes.

Le très attendu Tales of the Shire nous plongera dans la vie d’un hobbit de l’univers du Seigneur des Anneaux.

Enfin, Netflix Games ajoutera à son catalogue des jeux indépendants :

L’excellent The Case of the Golden Idol, dans lequel vous enquêtez sur 12 décès mystérieux pendant le 18e siècle, sera disponible le 11 juin.

Don’t Starve Together, la version multijoueur du jeu de survie culte.

Lab Rat, un jeu de puzzle narratif satirique où une IA guide vos actions en pensant comprendre la nature humaine.

Rotwood, un dungeon crawler coloré où on va affronter des bestioles en solo ou en coop.

Pour finir, un ajoute à cette liste Hearts, un classique des jeux de cartes, qui sera disponible le 18 juin. Les joueurs et les joueuses de tous horizons pourront donc facilement trouver leur bonheur dans cette sélection éclectique.