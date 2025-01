Test Reviver – Les deux faces d’une même pièce

Lorsqu’on évoque les jeux vidéo chinois, des titres comme Honkai Star Rail, Genshin Impact ou, plus récemment, Black Myth: Wukong viennent souvent à l’esprit. Mais derrière ces mastodontes, une scène indépendante foisonne de créativité. Parmi ces pépites méconnues, un nouveau cosy game semble prêt à séduire : Reviver, développé par CottonGame. Ce studio shanghaïen s’était déjà illustré avec des titres originaux comme Mr. Pumpkin Adventure en 2015 ou la série des Isoland.

Ici, CottonGame propose une aventure émotionnelle qui explore des thèmes profonds tels que l’amour, le destin et le passage du temps. En suivant les vies entrelacées de deux protagonistes, les joueurs ont la possibilité d’influencer leur destinée à travers une foule de choix et interactions. Chaque décision, aussi anodine qu’elle puisse paraître, laisse une empreinte durable sur le déroulement de l’histoire. Malgré un marché du cosy game désormais ultra-compétitif, Reviver saura-t-il gagner le cœur de son public ?

(Test du jeu Reviver sur PC réalisé à partir d’un code fourni par l’éditeur)

L’effet papillon

Reviver, c’est avant tout l’histoire de Carlos et Felicia, deux enfants devenus voisins par un simple hasard de la vie. Un événement malheureux les rapproche, révélant une passion commune : les papillons. Cette fascination partagée donne naissance à une amitié profonde, qui se renforce au fil des années. Ensemble, ils affrontent les épreuves, célèbrent leurs victoires, et poursuivent avec détermination leurs recherches sur ces fascinantes créatures.

Le jeu vous invite à explorer cette histoire touchante à travers une série de tableaux qui marquent le passage des années. En naviguant entre les univers de Carlos et de Felicia, vous pourrez interagir avec leurs environnements respectifs pour faire avancer le récit. Un simple clic – symbolisé par une grosse pièce – vous permet de basculer d’un tableau à l’autre, où des éléments du décor peuvent être collectés et combinés. Vous incarnez ce petit coup de pouce, presque invisible, qui relie ces deux âmes à distance et les aide à surmonter leurs défis.

Jouer avec l’avenir

La frise chronologique qui vous accompagne dans Reviver débloque une année après l’autre, vous permettant de voyager dans le temps pour résoudre certains mystères et influencer le futur. Cette mécanique, ingénieusement intégrée, vous pousse à faire s’imbriquer de nombreux éléments, et si la tâche peut sembler complexe, elle est rendue incroyablement fluide grâce à un gameplay soigné et une direction artistique séduisante.

Pour ne pas perdre le fil dans cette aventure pleine de ramifications, chaque personnage dispose aussi d’un journal intime, un outil précieux pour suivre les conséquences de vos choix, qui évoluent constamment.

La prise en main est intuitive et agréable, mais tout le monde ne pourra pas en profiter pleinement : à l’heure actuelle, le jeu est uniquement disponible en chinois et en anglais. On ne peut qu’espérer que d’autres langues viendront enrichir l’expérience à l’avenir.

Briser sa chrysalide pour avancer

De la logique (et pas qu’un peu), il vous en faudra pour aider Carlos et Felicia à surmonter les obstacles ! Avec un inventaire, des éléments du décor à repérer, des mini-jeux et énigmes parfois corsés, Reviver offre une durée de jeu à la hauteur des attentes.

Certaines énigmes nous ont donné du fil à retordre, mais rassurez-vous : la courbe de difficulté reste cependant équilibrée et accessible, même si l’absence actuelle d’un système d’indices peut parfois frustrer. Abandonner en cours de route serait dommage, tant la conclusion de l’histoire entre Carlos et Felicia mérite d’être vécue jusqu’au bout.

Des papillons dans le ventre

L’histoire de Carlos et Felicia, c’est celle d’un coup de foudre dès leur plus jeune âge. Au fil du jeu, on apprend à les découvrir, à s’attacher à leurs défauts et à leurs forces, à les voir grandir séparément tout en restant liés par leur passion commune pour les papillons. Leur relation, touchante et imparfaite, reste marquée par l’incertitude et l’espoir : se retrouveront-ils ?

L’écriture ne se contente pas d’être un prétexte au gameplay ; elle se déploie avec finesse, portée par une direction artistique nostalgique et chaleureuse. Chaque décennie traversée aux côtés de Carlos et Felicia est une expérience émouvante, mêlant excitation, nostalgie et émerveillement.

Au travers de ces deux chemins de vie, le jeu invite également à une profonde introspection, interrogeant notre propre rapport aux choix, aux regrets et aux tournants qui façonnent notre existence. Et surtout, à faire la paix avec le passé.

Avec Reviver, CottonGame réussit un pari audacieux : cocher toutes les cases du cosy game sans sacrifier la profondeur narrative ni la richesse du gameplay. Ce jeu prouve que le genre a encore de beaux jours devant lui.

Si vous hésitez encore, une démo gratuite est toujours disponible sur Steam, de quoi vous donner un autre aperçu de l’expérience proposée ! Pour les autres, le jeu est disponible depuis le 08 janvier 2024 sur Steam au prix de lancement de 7,91€.