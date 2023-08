Word Factori – Le puzzle game le plus malin depuis Baba Is You

Word Factori, avec une faute d’orthographe évidemment volontaire, est un puzzle game a priori complètement minimaliste, aussi bien graphiquement que dans son installation. Il propose de trouver des moyens de réécrire l’alphabet en partant d’un simple bâton, qui peut déjà faire office de i. C’est un peu la version jeu vidéo de ce casse-tête qui met au défi de passer d’un « 3 » à un « 4 » en allumettes en ne bougeant qu’un seul bâtonnet…

On pose donc d’abord une usine de I, qui va produire des voyelles I en continue. À nous de faire passer les I dans les bons ateliers pour les tordre, les retourner, les combiner… afin de « fondre » d’autres lettres (à l’origine, les fondeurs étaient ceux qui créaient les caractères en plombs que les imprimeurs arrangeaient pour éditer des documents ; c’est pourquoi les caractères sont encore appelés « fonts » en anglais, et les entreprise de designers proposant la création de polices de caractères sont toujours appelées « fonderies » !).

Ainsi, en courbant le I, on obtient un C. En retournant ce C façon miroir, et en l’associant à un autre C, on obtient un O, ou, en ajoutant un I au C retourné, on produit un D… On dispose de peu d’outils, représentés par des ateliers dans lesquels les lettres et formes vont se transformer : courber, retourner verticalement ou horizontalement, pivoter dans le sens des aiguilles d’une montre, ou dans le sens inverse, et associer. Et avec ces ateliers, il faut se débrouiller pour former les lettres réclamées pour former un mot. OX au début, puis RABBIT ou HOSPITAL… Word Factori est uniquement en anglais, mais ce n’est absolument pas handicapant, le sens des mots important peu.

À nous d’imaginer le chemin pour faire d’un I un R…Mais ce ne sont pas seulement 26 défis qui nous attendent, puisque le jeu va se complexifier au fur et à mesure des mots proposés : produire tel mot sans utiliser l’outil « retourner », ou en ne pouvant poser qu’une seule usine « associer »…

Un peu comme dans Baba Is You, on imagine les règles, on joue avec elles, et le sentiment d’accomplissement est vraiment gratifiant quand un chemin particulièrement complexe que nous avons mis en place accouche de la lettre espérée… !

Word Factori est un excellent puzzle de vacances (et même de rentrée !) qui, de plus, coûte moins de 6€ sur Steam. Déjà disponible mais sur PC uniquement, c’est un jeu parfait pour le Steam Deck, et on attend impatiemment une version Switch (qui n’a pas encore été annoncée).