[CODEX] Tetris – L’étonnante origine du mythique puzzle game

Avec la sortie du nouveau Puyo Puyo Tetris, il nous semblait intéressant de jeter un œil en arrière afin de raconter l’histoire du puzzle game le plus connu de l’histoire du jeu vidéo. Mais oui, comment est né le jeu Tetris, premier du nom ?

Nous n’allons pas ici vous expliquer ce qu’est Tetris. Pour beaucoup, ce jeu est une madeleine de Proust, juste en lisant ou en entendant son nom, vous aurez très certainement cette petite musique aux sonorités russes en tête, on vous voit déjà sourire. Par acquit de conscience, une brève description s’impose tout de même.

Tetris est un puzzle game dans lequel des pièces de différentes formes tombent du haut de l’écran jusqu’en bas, il faudra alors les faire tourner sur elles-mêmes et/ou les déplacer latéralement afin de les disposer de telle sorte à réaliser des lignes complètes qui disparaîtront au fur et à mesure. Dans le cas contraire, les blocs s’entasseront jusqu’à remplir le haut de l’écran, ce qui causera la défaite du joueur.

L’histoire commence en URSS, sur fond de guerre froide, Aleksei Pajitnov, chercheur à l’académie soviétique des sciences de Moscou, achète dans un magasin de jouets un jeu de société constitué de pentaminos, des figures géométriques constituées de cinq carrés qu’il faut assembler dans une boîte rectangulaire. Pajitnov en devient rapidement accro et décide de transposer le jeu sur ordinateur, sur l’Elektronika 60, un ordinateur russe.

Quelques adaptations et mois de développement plus tard, en 1984, les pentaminos deviennent des tetraminos, des figures composées de quatre carrés, et une ligne qui disparaît une fois complétée, le Tetris est né. Aleksei baptise son jeu Tetris qui est la contraction de Tetraminos et Tennis, son sport favori, comme quoi il n’y a pas besoin d’aller voir bien loin pour trouver le nom d’un des jeux les plus accrocheurs au monde.

Mais l’histoire ne s’arrête pas là, Pajitnov présente sa création à ses collègues, la sauce prend immédiatement, le jeu devient addictif et en quelques semaines, des copies de Tetris font le tour de tous les laboratoires de Moscou équipés d’un ordinateur. La réputation de Tetris grandit et arrive aux oreilles de Robert Stein, propriétaire de Andromeda Software Ltd, un éditeur de logiciel, basé au Royaume-Uni, qui voit tout le potentiel commercial du jeu.

Nous vous la faisons courte ici, car il s’ensuivra une bataille juridique et financière entre l’éditeur Mirrorsoft et Nintendo pour la licence. Stein a vendu les droits du jeu sur consoles et machines arcade à Spectrum HoloByte (États-Unis) et Mirrorsoft (Royaume-Uni) alors qu’il ne les avait lui-même pas encore acquis auprès d’Elorg (Elektronorgtechnica), l’agence qui supervise la distribution des logiciels soviétiques à l’étranger et qui est maintenant propriétaire de Tetris.

Nintendo finit par obtenir les droits d’exploitation pour ses consoles de salon et bornes d’arcade, et inclut une copie du jeu Tetris avec chaque Gameboy, ce qui la propulsera au panthéon des consoles portables. La portable de Nintendo et son puzzle game arriveront en France à la fin de l’année 1990. Pour beaucoup d’entre nous, la Gameboy rime avec Tetris et sa musique qui nous reste gravée dans la mémoire.

Quant à Aleksey Pajitnov, il fut pendant longtemps spectateur de cette bataille entre deux géants du jeu vidéo, mais il n’en était pas moins émerveillé face au succès de sa création. La propriété intellectuelle n’existant pas en URSS à l’époque, il n’obtiendra pas un centime de la part de Elorg et c’est seulement en 1996, une fois que cette dernière fut dissoute, que Pajitnov récupère ses droits d’auteur. Il fonde la Tetris Company, société qui gère les droits du jeu sur toutes les plateformes, ce qui lui permet de toucher une redevance pour chaque jeu Tetris et produit dérivé vendu dans le monde.

Fun fact :

Aleksei Pajitnov devient le premier joueur à tomber accro à son propre jeu.

Tetris est le premier jeu soviétique à être vendu sur le territoire américain.

Les soviétiques découvrent avec surprise que Tetris est exploité sur consoles et bornes d'arcade alors qu'ils n'ont vendu les droits que pour une exploitation sur ordinateur.

Vladimir Pokhilko, un ami du père d'Aleksei, rapporte le jeu à l'institut médical de Moscou et se voit contraint peu après de devoir le désinstaller de tous les ordinateurs du centre, car tout le monde passe son temps à jouer au lieu de travailler.

Bien évidemment, cet article n’est qu’un bref résumé des faits et il en faudrait tout un livre pour être exhaustif, c’est pourquoi si vous souhaitez en savoir davantage sur l’histoire du mythe, nous ne pouvons que vous conseiller de lire l’ouvrage de Pix’n Love : L’Histoire de Tetris.

Aujourd’hui, le jeu Tetris n’a pas perdu de sa superbe, il existe sur presque toutes les plateformes et nous revient même sous la forme d’un battle royale avec Tetris 99 et plus récemment en fusionnant avec une autre légende des puzzle game Puyo Puyo, mais ça, c’est une autre histoire…