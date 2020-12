Puyo Puyo Tetris 2 – Que la bloc party commence !

On ne présente plus les fameux puzzle games Puyo Puyo et Tetris parus respectivement pour la première fois en 1991 et 1984, on mélange les 2 jeux et nous obtenons Puyo Puyo Tetris sorti sur Switch et consoles old-gen en 2017.

Aujourd’hui Puyo Puyo Tetris nous revient avec un second épisode. Quelques nouveautés font leur apparition, comme un nouveau mode ‘Skill Battle’ ou ‘Combat de talents’ dans la langue de Molière, inspiré des jeux RPG, qui nous demandera de composer une équipe de 3 personnages ayant chacun des pouvoirs spécifiques, ainsi q’un équipement permettant d’augmenter sa barre de vie et le nombre de Puyos ‘poubelles’ que l’on jette à son adversaire. Cette nouvelle mouture reprend toutes les qualités du premier Puyo Puyo Tetris tout en rajoutant de la fraîcheur lors de l’union de ces deux licences , une nouvelle histoire inédite avec des personnages hauts en couleur et des nouvelles fonctionnalités pour le jeu en ligne.

L’arrivée de Puyo Puyo Tetris 2 sur Switch nous parait évidente, mais sur les consoles de nouvelle génération comme la PlayStation 5 ou la Xbox Series, cela peut prêter à sourire, car elles sont moins habituées à recevoir ce type de jeu, à moins que cela soit pour combler le vide laissé par un catalogue de jeu un peu famélique ? Ne prenez surtout pas ces propos comme une critique, car votre serviteur est friand de puzzle games et il en faudrait selon nous davantage chez Sony comme chez Microsoft.

Si vous avez réussi à vous procurer une console next-gen, vous pourrez vous en donner à cœur joie avec Puyo Puyo Tetris sans le moindre lag car il est d’ores et déjà disponible sur PlayStation 5, Xbox Series, Xbox One, PlayStation 4 et Switch bien sûr pour la modique somme d’environ 39.99€ selon le support. La version PC sera disponible sur Steam début 2021.