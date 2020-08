Puyo Puyo Tetris 2 – Le retour des blocs et des blobs annoncé

Tiens, encore un episode de “puisque ca marche, autant en remettre une couche” ! Stupeur lors du dernier Direct de Nintendo consacré aux jeux des éditeurs tiers puisque SEGA, apparemment satisfait du succès du premier volet, remet le couvert avec son puzzle/party-game en collaboration avec la Tetris Company. Vous devez d’ores et déjà savoir de quoi nous parlons : Puyo Puyo Tetris 2 va bientôt voir le jour.

Une fois encore, vous pourrez affronter vos amis dans des duels colorés et dynamiques à coup de blocs ou de blobs dans différents modes qui ont fait la joie des joueurs dans le premier volet. Si jamais vous trouvez que l’ordinateur manque de personnalité (en gros, si vous jouez seul), vous pourrez toujours vous tourner vers le multijoueurs en ligne (modes Fusion, Versus, Tournoi et bien d’autres encore), peaufiner vos compétences (un mode Leçon sera de la partie afin d’être sur que vous “git gud”) ou un mode histoire.

Ce dernier accueillera d’ailleurs de nouveaux personnages loufoques pour étoffer la gamme de personnages étranges du jeu.

Cependant, sortir une galette/cartouche pour faire de la redite, ça a un intérêt plutôt restreint donc naturellement, Puyo Puyo Tetris 2 proposera un mode inédit sur lequel se faire les mains. Intitulé Combat de Talents, ce dernier vous permettra de participer à des joutes dans lesquelles il est possible d’user des talents propres aux différents protagonistes, ainsi que des cartes qui serviront de joker et permettront de tourner les parties à votre avantage (enfin, si utilisées intelligemment).

Un dernier twist à la formule, ce jeu a été présenté lors du dernier Nintendo Direct consacré aux éditeurs tiers mais il ne se limitera pas qu’à la console de Big N. Effectivement, il sortira également sur PC, Xbox One et Series X ainsi que sur PlayStation 4 et 5. Et la, si vous vous dites : “pourquoi acheterais-je une galette pour ma console dépassée alors que la suivante sort peu de temps après ?” (ce que nous comprenons), sachez que Puyo Puyo Tetris 2 profitera du service Smart Delivery chez Microsoft et d’un service similaire chez son rival. Aucune raison de ne pas craquer donc.

Puyo Puyo Tetris 2 sortira sur tous les supports évoqués plus haut le 8 décembre 2020. Ceci dit, vous pouvez déjà le précommander à l’heure où nous écrivons ces lignes et que si vous souhaitez priviléger un format boîte, les précommandes vous offrira des cartes à thème Sonic the Hedgehog.