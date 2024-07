Test Broken Lens – Une nouvelle vision du jeu des différences

Les Français de la TeamRUN nous offrent cet été leur vision du jeu des sept différences. Déjà remarqué pendant l’AG French Direct et le Wholesome Direct plus tôt dans l’année, Broken Lens est enfin arrivé sur PC. Ce jeu de réflexion cozy nous propose d’explorer différents tableaux à travers les yeux d’un petit robot qui a cassé ses lunettes lors d’un accident. Notre but : observer chacun d’entre eux attentivement pour y dénicher les dix différences qui s’y cachent.

Un concept qui pourrait rapidement sembler simple, voire simpliste et redondant. Broken Lens a-t-il malgré cela atteint son objectif et réussi à nous charmer ?

(Test de Broken Lens réalisé sur PC via une copie du jeu fournie par l’éditeur)

Les choses ne sont pas toujours ce qu’on croit

Ce sont cinq biomes et cinquante tableaux qui nous attendent, plus un sixième monde qu’on débloque si on rempli certaines conditions. Si les premiers niveaux sont d’une grande simplicité (on pourrait avoir peur d’une expérience très ennuyeuse et répétitive au démarrage), la difficulté augmente petit à petit avec des différences très bien cachées qu’on peut mettre un certain temps avant de trouver.

Il faudra souvent jouer avec la parallaxe, particulièrement bien gérée, pour découvrir l’objet dissimulé derrière un élément de l’arrière-plan, ce qui apporte une touche d’originalité au jeu des sept différences de notre enfance. Finalement, on passe de longs moments à observer chaque petit détail (à tel point qu’on ne voit parfois même plus les différences énormes au premier plan qui étaient sous notre nez depuis le début), et c’est un plaisir car l’univers proposé est très mignon.

Dans l’ensemble, Broken Lens est très agréable à explorer. Chaque tableau, dessiné à la main par l’artiste-tatoueur Encre Mécanique, nous montre une scène dans le voyage de notre petit robot aux airs de Wall-E. On y rencontre des fées, des grenouilles magiciennes, des pierres vivantes et toutes une séries de robots et de monstres. Le tout fait un peu penser à l’univers de Ghibli, avec certains tableaux plus épiques (d’ailleurs accompagnés d’une musique qui correspond plus à cette ambiance). On se plait à recoller les pièces du puzzle et à donner un sens au monde qui s’offre à nous, pour finalement tout comprendre dans un sixième biome à l’atmosphère totalement différente.

Dans chaque niveau, en plus des dix différences, se cache une page d’un mystérieux journal écrit dans une langue cryptique, et qui servira à en apprendre plus sur le lore et sur les secrets du jeu, si on prend la peine de le décoder. Broken Lens fait donc travailler notre imagination, mais aussi notre matière grise pour avoir accès à l’histoire, au-delà de son apparente simplicité.

Un jeu focalisé sur la bienveillance

Comme tout bon cozy game, Broken Lens se veut très chill et bienveillant avec les joueurs et les joueuses. Point de notion de game over ici par exemple : le titre se concentre davantage sur l’expérience agréable qu’il procure que sur le challenge. On peut d’ailleurs accéder au niveau suivant en ayant trouvé que la moitié des différences d’un tableau, et utiliser les indices à volonté (on peut demander au jeu d’entourer la zone dans laquelle se situe la réponse, et modifier la taille du cercle à tout moment dans les options).

La seule fois où Broken Lens nous met des bâtons dans les roues, c’est quand on s’amuse à cliquer partout au hasard dans l’espoir de tomber par hasard sur une différence récalcitrante : l’écran se couvre alors de taches d’encre noire qu’il faudra nettoyer.

Même si Broken Lens est un jeu solo, l’expérience se partage facilement à plusieurs : comme dans les sept différences de notre enfance, on est tenté de montrer le tableau à ses frères et sœurs ou à ses copains pour essayer de chercher ensemble et profiter d’une autre paire d’yeux. Il semble que la TeamRun l’ait bien compris, puisque le jeu a été pensé avec une intégration sur Twitch, et on sent qu’il se prêtera parfaitement aux streams « just chatting » pour papoter avec son chat tout en se creusant le tête ensemble.

Finalement, le jeu reste assez simple et le plus gros challenge que nous offre Broken Lens reste le déblocage de tous les succès et les cinq secrets : de petites actions à effectuer dans certains niveaux, qu’on peut réussir en déchiffrant le carnet.

Derrière son concept tout simple, Broken Lens propose une expérience très agréable et pas prise de tête. On peut regretter la rejouabilité limitée, si ce n’est pour essayer de refaire le jeu en utilisant le moins d’indices possible afin de débloquer le succès le plus rare. Comptez un peu moins d’une dizaine d’heures pour trouver l’intégralité des six cents différences et toutes les pages de carnet, puis pour décoder ce dernier par vous-même et débloquer les cinq secrets. Cette durée de vie reste parfaitement raisonnable pour son prix.

Broken Lens, un petit jeu indé français qui plaira aux amateurs et amatrices de jeux cozy et bienveillants.