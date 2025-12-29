Ces jeux indés prometteurs qu’on attend en 2026

Que cette année 2025 fut riche en jeux indés de qualité ! Une année dingue, même, avec des titres tels que Hollow Knight Silksong, Hades II, Blue Prince, Pipistrello and the Cursed Yoyo, Absolum et autres Shinobi Art of Vengeance ou Dispatch, à tel point qu’ils ont presque éclipsé les productions AAA, reléguant ses plus grands représentants au second plan quand il s’agissait de récompenser les meilleures productions de l’année durant les Game Awards.

Et si cette année fut particulièrement exceptionnelle, 2026 ne devrait pas être en reste avec encore des tas de jeux indés qu’on a hâte de tâter et qui devraient, une fois encore, accompagner nos meilleures futures sessions de gaming. Et si votre wishlist n’était pas encore suffisamment remplie, nous vous avons concocté une sélection des titres que nous attendons le plus pour cette nouvelle année et qui, on l’espère, sauront tenir leurs formidables promesses.

Mina the Hollower

Initialement prévu pour la fin du mois d’octobre dernier sur consoles et PC, Mina the Hollower, dernier titre de Yacht Club Games (Shovel Knight) a vu sa date de sortie repoussée à quelques jours de sa sortie, sans plus de précision. On a affaire là à un Zelda-like 2D, dans l’esprit des épisodes Game Boy dans lequel on incarnera la souris Mina dans une quête pour sauver sa ville. Doté d’une progression non-linéaire, les différentes régions pouvant, a priori, s’explorer dans l’ordre de notre choix, le titre proposera aussi quelques mécaniques RPG, avec des statistiques à améliorer, et une floppée d’objet et armes à collecter.

Mio: Memories in Orbit

Par les créateurs de Shady Part of Me, nous retrouverons le 26 janvier un charmant Metroidvania qui avait fait sensation lors de sa découverte durant l’été 2024, Mio: Memories in Orbit. Vous plaçant aux commandes d’un robot explorant un gigantesque vaisseau envahi de machines, le titre dispose d’une direction artistique particulièrement engageante nous ayant charmé dès les premières images dévoilées. Côté gameplay, le titre ne semble pas chercher à révolutionner son genre, avec des compétences à débloquer afin d’évoluer dans un environnement hostile en quête de vérité sur les lieux et notre destinée. Mais qu’importe, nous avons déjà coché la date pour l’un des premiers rendez-vous notables de 2026.

Cairn

Un véritable embouteillage pour les jeux indés sur ce début d’année puisque quelques jours plus tard, le 29 janvier, sortira sur PS5 et PC le dernier né des montpelliérains de The Game Baker, Cairn. Après les combats survoltés de Furi puis l’aventure contemplative avec Haven, le studio nous offre cette fois un jeu d’escalade dans lequel on peut contrôler chaque membre indépendamment afin de choisir les meilleurs prises. Et quand on ne crapahutera pas sur les flancs du mont Kami, il nous faudra gérer l’état de notre protagoniste, Aava, comme ses blessures ou sa faim, afin de mener à bien l’ascension d’une vie.

Mewgenics

Si vous êtes amateurs de Rogue-lite, le nom d’Edmund McMillen ne doit pas vous être étranger. Auteur notamment de The Binding of Isaac ou Super Meat Boy, deux piliers des jeux indés, Mewgenics, son nouveau bébé en gestation depuis plus de treize ans déjà, s’est enfin trouvé un point de chute sur PC le 10 février 2026. Il s’agit, évidemment, d’un Rogue-lite dont la particularité sera de nous faire contrôler une armée de chats à personnaliser pour surmonter des batailles tactiques au tour par tour. On s’attend à un contenu une nouvelle fois gargantuesque, avec déjà plus de 900 objets différents annoncés et près d’un millier de capacités uniques. Et si l’équilibre est au rendez-vous, c’est encore des milliers d’heures que nous risquons d’engloutir aux côtés de ces étonnants greffiers.

Alabaster Dawn

Il y a dix ans, Radical Fish Games nous proposait Crosscode, un action-RPG généreux (peut-être un peu trop même) qui avait su nous charmer par son ambiance et son esthétique pixel art du plus bel effet. Eh bien son successeur spirituel, Alabaster Dawn, devrait sortir sur PC cette année, bien qu’aucune date n’ait pour le moment été donnée. On devrait retrouver la même formule que le précédent titre, à savoir un mélange entre combats dynamiques et techniques, énigmes environnementales et scénario fouillé, mix d’humour et d’épique. Pour se faire une première idée, une généreuse démo est disponible sur Steam. On espère que, comme son grand frère, le titre trouve sa place aussi sur le catalogue consoles.

Crushed in Time

Après nous avoir régalé avec There is no Game en 2020, le studio Lyonnais Draw me a Pixel compte récidiver avec Crushed in Time, un point’n click plein d’humour nous rappelant la belle époque des jeux LucasArts. On y suivra les péripéties de Sherlock Holmes et son compagnon de toujours le Docteur Watson partis enquêter sur la disparition d’un personnage d’un jeu vidéo venant de sortir. On devrait de nouveau être confrontés à une palanquée de mini-jeux tous plus loufoques les uns que les autres autour de l’industrie vidéoludique. Uniquement prévu sur PC pour le moment, on espère qu’il finira par trouver son chemin sur consoles par la suite.

At Fate’s End

Après Spiritfarer en 2020, Thunder Lotus Games souhaite cette fois allier son talent pour la narration avec le gameplay dynamique d’un jeu d’action-aventure en 2D. At Fate’s End nous proposera ainsi d’incarner Shan, une jeune guerrière du clan Hemlock dans une quête qui demandera bien plus qu’une simple habileté aux arts martiaux. Des dialogues pourront en effet s’enclencher durant les affrontements les plus importants, influençant l’issue d’un combat. Ainsi, les informations glanées, notamment sur notre famille (au centre même de notre arbre de compétence), durant l’exploration auront une utilité supplémentaire concrète durant les combats. Un pitch intéressant que nous sommes curieux de découvrir à la sortie du titre, uniquement prévu sur PC pour le moment.

Map Map – A Game About Map

L’une des grandes forces des jeux indés, c’est de pouvoir laisser libre cours à sa créativité et de pouvoir pousser jusqu’au bout des concepts pas forcément vendeurs pour le grand public. Map Map – A Game About Map incorpore le principe de GeoGuessr dans un environnement totalement fictif. Le principe, indiquer sur la carte précisément l’emplacement d’un élément déterminé (un moulin, une cascade, un trésor…). Pour cela, on a quelques outils à disposition, tel qu’une paire de jumelle, une boussole et divers accessoires à débloquer au fil du jeu. Une aventure tout en charme et en détente à déguster sur PC à partir du second trimestre 2026.

SacriFire

Après avoir finalisé avec succès son financement participatif en 2021, le studio Pixalated Milk a pu poursuivre le développement de SacriFire, un RPG en pixel art aux combats alternant entre tour par tour et temps réel. Et s’il reste pour le moment une (belle) promesse, avec entre autres la présence à la musique d’un certain Motoi Sakuraba (Dark Souls, Valkyrie Profile, Golden Sun…), nous pourrons nous faire une idée plus précise de la qualité (ou non) du titre dès le mois de janvier pour un playtest sur Steam, en attendant une sortie définitive toujours prévue pour le premier semestre.

Crowsworn

Encore dans la catégorie des Kickstarter arrivant enfin à leur terme, on peut cette fois-ci citer Crowsworn. Encore un Metroidvania, certes, mais en nous proposant un mélange entre Hollow Knight et Bloodborne, il ne peut qu’attirer notre attention. D’autant qu’on nous annonce un contenu important, avec notamment plus d’une trentaine de boss et un bestiaire de cent vingt adversaires différents. Voilà sans doute l’un des jeux indés que l’on attend le plus pour cette année 2026. Prévu pour PC, PS5, Xbox Series et Switch, il est à noter qu’il sera aussi disponible « day one » sur le Game Pass.

On pourrait bien sûr continuer à lister des dizaines d’autres titres prometteurs prévus pour paraître en 2026. On pense notamment à Planet of Lana 2, Mouse: PI for Hire, Tails of Fate, Hela, Replaced ou Coromon: Rogue Planet, un jeu mêlant Rogue-lite et Pokemon, et tant d’autres encore. Jusqu’à quand le jeu vidéo parviendra-t-il a être aussi dynamique, avec toujours plus de jeux (et pas que des mauvais) qui paraissent chaque mois ? Au moins, on sait qu’on n’aura jamais de quoi s’ennuyer. Et vous, qu’est-ce qui vous enthousiasme le plus du côté des jeux indés en 2026 ?