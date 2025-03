Cairn – Ascension exigeante pour les mordus d’escalade

Le studio français The Game Bakers, connu pour les très bons (et très différents) Furi et Haven, nous montre un peu plus de son prochain jeu, Cairn, à travers une nouvelle bande-annonce. Annoncé comme une expérience immersive et exigeante, ce jeu d’escalade cherche à retranscrire au plus près les sensations et les difficultés de l’alpinisme.

Cairn se distingue par son approche réaliste de l’escalade. Contrairement à d’autres jeux du genre misant sur l’accessibilité, celui-ci adopte une philosophie proche de la simulation. Ici, pas question de garder une touche appuyée pour que notre personnage monte tout seul. Au contraire, vous allez devoir contrôler chaque membre un à un afin de le positionner sur des prises suffisamment stables pour ne pas tomber. Chaque prise doit être soigneusement choisie, l’équilibre du corps géré avec précision et l’équipement utilisé intelligemment.

Le gameplay repose sur une gestion minutieuse des mouvements et de l’énergie. Une mauvaise anticipation ou un excès de confiance peuvent entraîner une chute, obligeant le joueur à recommencer. L’objectif est d’atteindre le sommet en affrontant des conditions météorologiques changeantes et un relief souvent impitoyable.

Les développeurs décrivent le jeu comme un survival-climber, car dans Cairn, vous allez avoir plusieurs paramètres à gérer si vous ne voulez pas mourir avant d’avoir terminé votre ascension. En effet, en plus de l’énergie, plusieurs jauges sont à surveiller, dont la faim, la soif et la température corporelle. Pendant votre périple, il sera primordial de regarder ce qui vous entoure afin de ramasser les ressources nécessaires, comme des plantes et des fruits, qui vous serviront de nourriture, et de l’eau douce pour étancher votre soif. S’il est possible de consommer ces éléments à tout moment, il sera sans doute préférable de trouver un endroit sûr pour gérer vos provisions.

Heureusement, entre deux phases d’escalades, il sera possible de monter un bivouac. Pour ce faire, il suffit de trouver un endroit préalablement dédié, souvent un peu caché. Une fois à l’abri, le joueur aura donc la possibilité, de cuisiner, en mélangeant les différents ingrédients ramassés sur son chemin, mais également de crafter de l’équipement, ou bien de dormir, afin de récupérer de l’énergie. Le bivouac sera également primordial pour laisser passer la nuit ou pour rester à l’abri pendant une météo capricieuse.

Pour l’instant, aucune date de sortie n’a encore été annoncée mais une démo est d’ores et déjà disponible. Après une petite heure passée sur celle-ci, il en ressort une expérience particulièrement intéressante. Le côté simulation est bien dosé. S’il faut être minutieux dans ses déplacements, pas besoin d’être un expert de l’escalade pour s’en sortir. Quant au côté survie et gestion de l’équipement, le tout est assez limité dans la démo. Nous attendrons donc d’en voir un peu plus afin de pouvoir nous faire un avis complet.