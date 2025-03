Haste: Broken Worlds – La vitesse au cœur d’un monde procédural

Le Steam Néo Fest est de retour ! C’est l’occasion d’essayer un maximum de démos gratuitement. Et parmi les dizaines de jeux disponibles, il y en a un qui a particulièrement attiré notre attention, Haste: Broken Worlds.

Développé par Landfall, (le studio derrière Totally Accurate Battle Simulator), Haste: Broken Worlds est un rogue-lite dans lequel le personnage principal Zoé, doit traverser à mille à l’heure des niveaux générés de manière procédurale. Pour ce faire, le joueur devra gérer sa vitesse, sa trajectoire et ses boosts afin de ne pas laisser Zoé tomber dans le monde qui s’effondre derrière elle.

Gérer sa vitesse n’est pas chose aisée et, à la différence de Sonic, Zoé ne peut pas courir en ligne droite à l’infini. Sa vitesse diminuant avec le temps, elle va devoir gérer ses sauts et ses atterrissages afin d’en regagner. Le gameplay est basé sur le même système que le jeu mobile Tiny Wings sorti en 2011. Dans ce jeu d’arcade en 2D, le but était de prendre de la vitesse en atterrissant au bon endroit de la pente pour ensuite sauter plus loin et ainsi de suite, le tout en évitant de perdre trop de vitesse. Dans Haste: Broken Worlds, le concept est similaire, mais dans un monde en 3D et avec des obstacles sur votre parcours. Il suffit d’appuyer au bon moment pour déclencher un atterrissage en piqué et essayer d’atterrir au meilleur endroit possible. Le tout se révèle particulièrement fun et assez addictif.

Nous le disions, Haste: Broken Worlds est un rogue-lite. C’est-à-dire que chaque niveau, qui ne dure que quelques minutes, vous laisse le choix entre plusieurs embranchements à la fin de celui-ci. Le choix se fait à l’aide d’une carte sur laquelle vous verrez si le niveau suivant correspond à un niveau normal, un niveau mystère, une boutique ou à un niveau extrêmement difficile. Le but étant d’arriver jusqu’au boss situé au bout de la carte avec suffisamment de vie et de stuff pour remporter le combat. Dans le cas contraire, il faudra recommencer depuis le début.

Pour l’instant, il est possible de tester le premier environnement prévu sur les dix de la version finale. Malheureusement, aucune date de sortie pour le jeu complet n’a encore été annoncée, mais si le concept vous intéresse, vous pouvez dès à présent vous faire votre propre avis, car la démo est toujours disponible sur Steam.