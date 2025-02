Sonic Racing: CrossWorlds – Le hérisson bleu en marche arrière ?

Notre hérisson supersonique favori est de retour, et ce n’est pas en courant qu’il revient, mais bien les mains sur le volant et le pied sur l’accélérateur. Sega a profité du dernier State Of Play pour dévoiler la première bande-annonce de Sonic Racing : CrossWorlds, un jeu de course survitaminé, qui fait suite au très moyen Team Sonic Racing sorti en 2019.

La saga Sonic Racing avait été, pendant un temps, un concurrent solide face au plombier moustachu et à ses courses de kart. C’est du moins le cas pour la période qui entoure les deux premiers jeux, à savoir Sonic & Sega All-Stars Racing et Sonic & All Stars Racing Transformed. Ces deux jeux avaient la particularité de faire concourir Sonic et ses amis avec des héros des anciennes licences de Sega. On pouvait y incarner des personnages comme Beat de Jet Set Radio, Billy Hatcher ou encore Ryu Hazuki, le héros de la saga Shenmue.

Pour Team Sonic Racing, terminé les personnages d’autres licences : Sonic, ses amis et c’est tout. Avec un roster moins fun et moins fourni (seulement 15 personnages), et un système d’équipe assez bancal, le titre avait déçu. Suffisamment pour creuser encore plus l’écart avec le jeu de course de Nintendo.

Au programme de ce Sonic Racing: CrossWorlds : de nouveaux personnages, des véhicules customisables et des « rings de transfert » qui modifient les circuits en pleine course.

En plus des incontournables Sonic, Tails, Knuckles, Shadow et Eggman, le jeu marque le retour de personnages plus rares comme Blaze the Cat, Silver the Hedgehog et les Babylon Rogues (Jet, Wave et Storm). Sega promet le plus grand casting jamais vu sur un jeu Sonic Racing avec plus de 23 personnages jouables dès le lancement du jeu. Les fans des deux premiers épisodes peuvent se rassurer, car Sega a annoncé que plusieurs héros de ses autres licences seront également de la partie. Le casting « All-Stars » sera donc enfin de retour. De quoi ajouter le sel dont Team Sonic Racing manquait cruellement.

Tout comme All Stars Racing Transformed, CrossWorlds proposera des véhicules capables de se transformer pour s’adapter à divers terrains, qu’il s’agisse de la terre, de la mer ou des airs. De plus, les joueurs pourront opter pour des « Extreme Gears », des hoverboards issus de la série Sonic Riders. Chaque personnage possèdera désormais des statistiques propres influençant les performances des véhicules, et il sera possible de combiner des pièces pour créer des bolides personnalisés. Les joueurs auront aussi l’occasion de choisir des gadgets qui offriront des avantages pendant la course.

CrossWorlds semble donc vouloir intégrer de nombreuses mécaniques à la fois. On se souvient que Team Sonic Racing avait déjà tenté de s’éloigner du modèle de ses aînés en introduisant un gameplay en équipe, mais sans réussir à convaincre totalement. Cette fois encore, la multiplication des fonctionnalités pourrait nuire à la lisibilité des courses et rendre le jeu difficile à équilibrer.

La grosse nouveauté de ce Sonic Racing: CrossWorlds est l’introduction des « rings de transfert ». Ces portails dimensionnels apparaîtront au milieu de la course, permettant aux joueurs de traverser différents « mondes croisés ». Chaque monde croisé offrira des environnements divers : au milieu des dinosaures du Jurassique, sur des bateaux pirates échoués ou bien encore dans l’espace. Le leader de la course aura le privilège de choisir le monde croisé pour le deuxième tour, influençant ainsi le déroulement de la compétition. Reste à espérer que ces mondes croisés soient suffisamment nombreux pour éviter une trop grande redondance à chaque course.