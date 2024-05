Avant Sonic Frontiers 2, un épisode façon Fall Guys : Sonic Rumble

Le prochain gros jeu Sonic annoncé officiellement sera Sonix x Shadow Generations, remake augmenté du très apprécié Sonic Generations qui devrait sortir sur tous les supports cet automne. De rumeurs évoquent aussi une suite à Sonic Frontiers, mais pour un horizon plus lointain. Outre ces « gros » morceaux, c’est un jeu à spectre plus réduit qui nous permettra de retrouver le Blue Blur. Intitulé Sonic Rumble, il s’agit d’un jeu multi très largement inspiré de Fall Guys.

Si le multijoueur n’est pas dans l’ADN du hérisson bleu, la formule Fall Guys peut néanmoins faire sens. On parle en effet d’une course à toute berzingue vers la ligne d’arrivée en essayant d’éviter les dangers qui se dressent sur le chemin… Une description qui collerait aussi bien à Fall Guys qu’aux jeux Sonic, et notamment les premiers, en 16 bits et en 2D.

Sonic Rumble permettra de retrouver tous les personnages cultes de la série, de Sonic lui-même au méchant Eggman/ Robotnic, en passant par Tails, Knuckles, ou Amy Rose. Le jeu nous plonge dans des décors sur le thème des jouets, et les personnages eux-mêmes sont en fait des figurines, ce qui permettra de justifier in game leur customisation afin de pouvoir créer des avatars uniques à chaque joueur (et probablement de vendre autant de skins, comme il est désormais de coutume dans ce genre de production).

Ce sont 32 joueurs qui pourront s’affronter dans ces course d’obstacles où il faudra collecter un maximum d’anneaux. Rovio, à qui l’on doit les jeux Angry Birds et racheté par SEGA l’été dernier, développe le titre. Un jeu qui, vous l’aurez deviné à la lecture du studio en charge, sera destiné au mobile : Sonic Rumble sortira en effet sur appareils Android et iOS l’hiver prochain.

Et en attendant, les fans du personnage peuvent le retrouver dans une version rafraichie de l’excellent Sonic Mania, incluant des modes de jeux inédits et deux nouveaux personnage, et proposée la encore sur mobile aux abonnés Netflix.