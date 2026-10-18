tt
Test Well Dweller – Un Metroidvania qui fait tout bien. Trop bien, peut-être ?
Well Dweller – Un Metroidvania qui fait tout bien. Trop bien, peut-être ? Game

Test Well Dweller – Un Metroidvania qui fait tout bien. Trop bien, peut-être ?

Google News Icon Ajouter NG+ à vos sources préférées

Test Castlevania: Belmont’s Curse – Du sang et des larmes de joie

13/10/26 à 09:01
Poulet

Test MIO: Memories In Orbit – Une mise en orbite immédiate

19/01/26 à 17:01
Ninof

Test Shadow Labyrinth – Le Metroidvania que l’on attendait pac

27/07/25 à 09:04
n1co_m
Test Castlevania: Belmont’s Curse – Du sang et des larmes de joie

Test Castlevania: Belmont’s Curse – Du sang et des larmes de joie

Konami Metroidvania
Test MIO: Memories In Orbit – Une mise en orbite immédiate

Test MIO: Memories In Orbit – Une mise en orbite immédiate

Metroidvania
Test Shadow Labyrinth – Le Metroidvania que l’on attendait pac

Test Shadow Labyrinth – Le Metroidvania que l’on attendait pac

n1co_m

40 ans d'expérience en jeux vidéo. Nul à Fortnite. Megadrive > Snes. "Vous ne lisez pas assez NG+, les gars..."

guest

0 Commentaires

Test Well Dweller – Un Metroidvania qui fait tout bien. Trop bien, peut-être ?

Test End of Abyss – Cauchemar familier

Test Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered – Le musô à la limite de l’obsolescence

New Game Plus (NG+) | Média JV indépendant, une autre manière de consulter l'actualité jeu vidéo. © Tous droits réservés 2026