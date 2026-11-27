Au Royaume Uni une « class action » (une plainte collective) ciblait PlayStation, l’accusant de profiter qu’un quasi-monopole pour afficher des tarifs excessifs sur les jeux dématérialisés, et pour imposer des conditions difficiles aux studios et aux développeurs. Les plaignants estiment que sans cet abus de position dominante, les jeux seraient vendus à peu près 20% moins cher. On pense évidemment aux 30% de commissions, prélevés par PlaySation sur chaque transaction sur le PS Store.

Rappelons que cette commission est perçue par la grande majorité des boutiques numériques (le PlayStation Store, l’eShop de Nintendo, la boutique en ligne Xbox, mais aussi les magasins numériques d’applications mobiles tels que le Play Store de Google ou l’App Store d’Apple…), alors même que rien ne justifie son montant.

L’origine de cette commission, contrairement à une idée reçue, n’est pas directement attribuée à Apple, mais à Nintendo, à l’époque de la distribution de jeux NES. Quand Nintendo a permis aux éditeurs tiers de produire des jeux pour sa console 8 bits, il leur a aussi facturé des frais de licence et de fabrication des supports cartouche, mais aussi des frais de stockage et de logistique, etc, pour un montant qui avoisinait les 30% du prix du jeu.

Cette proportion 70/30 a finit par devenir la règle dans l’industrie du jeu vidéo, et c’est cette même règle que Steve Jobs a mise en place lorsqu’il a ouvert l’App Store, alors même qu’il avait bien moins de frais de fabrication des cartouches… Cependant, l’équilibre n’a pas été questionné à l’époque, au contraire, car il semblait avantageux pour les développeurs face aux coûts de production des supports physique, aux marges des grossistes et détaillants… Et le succès de l’iPhone leur offrait une vitrine aux dimensions inédites.

Le modèle a donc été rapidement accepté, et n’a pas été discuté non plus quand les autres acteurs de la distribution numérique l’ont adopté. Les joueurs se posent néanmoins souvent la question de pourquoi et comment un jeu peut être parfois plus cher sur le PS Store ou l’eShop qu’en magasin, alors même que cette parution numérique ne nécessite ni production de support, ni impression, ni transport et logistique…

Ce sont ces questions qui ont en partie entraîné la plainte au Royaume Uni. Hélas (pour les consommateurs, pas pour Sony), le tribunal a estimé que non, PlayStation ne détenait pas de monopole, que les 30% n’étaient donc pas déraisonnables, et que demander à Sony d’ouvrir son écosystème à des boutiques en ligne tierces représenterait un risque pour la sécurité de la plateforme, sans entraîner forcément de baisse des prix.

Il a en outre estimé que PlayStation avait bien de la concurrence (et donc pas de monopole), notamment à travers la présence d’autres consoles et écosystèmes, mais aussi, et c’est peut-être là le plus savoureux, grâce à la présence de distributeurs de jeux en édition physique ! Les plaignants connaissent donc les suites à donner à leur « class action » : rendez-vous en 2028, pour la disparition des disques de jeux !