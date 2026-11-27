Pour la presse, comme en témoigne la moyenne de 99/100 sur Metacritic, GTA 6 est un chef-d’œuvre. Pour certains joueurs, c’est tout autre chose et le jeu suscite des passions qui sont bien souvent assez néfastes. Ces dernières ont notamment pris forme, ces derniers jours, avec des faits de harcèlement (misogyne et raciste) touchant l’une des scénaristes du jeu : Alexa D’Agostino, qui a, de fait, dû prendre ses distances avec les réseaux sociaux.

Des publications mises en cause

Depuis le lancement du jeu, l’écriture de GTA 6 est source de critique. Qu’elle ne plaise pas à tout le monde, c’est normal. Néanmoins, certaines de ces critiques s’assimilent plutôt à des élans de haine. Et dans tout cela, le personnage de Lucia est d’ailleurs le plus souvent touché. Son existence et sa prestance ont du mal à être digérées par un banc de cœurs tendres qui crient au “wokisme”. Et pour eux, la raison de ce “mal” est toute trouvée : il est le fait de l’idéologie de D’Agostino, qui a contribué à l’écriture de l’héroïne.

Ces inquisiteurs improvisés ont en effet exhumé certaines publications censées appuyer et justifier leurs attaques. Parmi les preuves, on retrouverait ainsi des tweets anti-Trump, d’autres de soutien au mouvement LGBT, mais aussi des propos publiés sur son blog (tenu entre 2015 et 2018) où D’Agostino prodiguait un certain nombre d’enseignements aux femmes pour “manipuler les hommes”. Et sur ce point tout particulièrement, il semble y avoir une sorte de désinformation.

Certes les écrits relevés existent bel et bien, seulement le contenu a été perverti par une interprétation opportuniste. Comme le relève VGC par exemple, D’Agostino conseillait seulement aux femmes de rester elles-mêmes lorsqu’elles sont amenées à rencontrer les amis de leurs compagnons. Rien de très diabolique donc…

“Pas de politique dans un jeu” ?

Le cas d’Alexa D’Agostino est loin d’être isolé. On se rappellera le lynchage qu’avait subi Lily Gao (Ada de Resident Evil 4), ou encore celui de l’interprète d’Abby (The Last of Us Part II), Laura Bailey. Les griefs étaient peut-être différents, mais la finalité reste la même. Car, au-delà de reproches sur le plan artistique, c’est, de manière évidente, pour d’autres motifs qu’éructent les différents opposants.

Ici, D’Agostino a tout d’un bouc émissaire. On lui reproche des choix pris par un collectif : Rockstar. D’après ce qui est affirmé çà et là par une minorité bruyante, GTA a perdu de sa superbe en portant une sorte de discours politique. Un constat qui est totalement inepte quand on sait qu’aucune création ne peut être dépourvue de cette composante politique. Et encore moins un GTA, qui, à chaque itération, vise à dresser un certain portrait sociétal.

Ainsi, une telle critique ne peut tenir : GTA 6 est assurément une œuvre politique. En revanche, elle ne saurait être qualifiée de politisée, dans le sens où elle ne véhicule aucune idéologie réelle. Et quiconque voit dans le jeu ne serait-ce qu’une once de doctrine (« wokiste » en l’occurrence) participe à alimenter une position qui, elle, ne peut qu’être militante.