La musique a toujours été un ingrédient important de la saga GTA. Peut-être un peu plus, même, pour GTA Vice City, dont les radios fictives crachaient un nombre imposant de hits 80’s qui ont grandement participé à l’ambiance réussie du jeu.

Et encore une fois pour GTA 6, qui nous fait revenir à Vice City, certaines scènes sont sublimées par les chansons qui les accompagnent. On pense à la fin épique du chapitre 1, qui prend une dimension encore plus dramatique au son de la chanson de Travis Scott (Burn This Shit Down), ou au moment le plus « Miami » du jeu, rythmé par une version étendue de Run Away With Me, de Carly Rae Jepsen (le phénomène Call Me Maybe en 2011), pour ne parler que des premières heures.

Néanmoins, une direction musicale soignée et efficace, c’est ce qu’on espérait à minima du « jeu le plus attendu de la décennie ». Et Rockstar est allé beaucoup, beaucoup, plus loin dans le soin apporté à la bande son. Au-delà d’avoir confié sa musique originale au duo Justice (y avait-il un choix plus classe que celui-là ? ), et en plus d’avoir produit un album de chansons inédites interprétées par des noms aussi prestigieux que Justice (encore), Tame Impala, Dua Lipa, Playboi Carti, Jennie (des Blackpink), Travis Scott, Keith Richards ou encore Cardi B., le studio a littéralement gavé ses radios in game de musique.

Les crédits de GTA 6 permettent en effet d’estimer que plus de 1 000 morceaux figurent sur les différentes stations de radios, elles même animées par des pop stars. On retrouve ainsi Robyn au micro de Flash FM, Lana Del Rey, avec Morgan Wallen (qui chante aussi avec Justice sur le morceau qui ouvre le jeu) sur Black Country Radio, Pink Pantheress anime Stockyard FM, on entend aussi Bad Bunny sur Cocoteo FM, et encore Anitta, Burna Boy, T-Boz (de TLC), Gloria Estefan… sur d’autres fréquences.

Et au milieu des playlists des radios, on découvrira quelques véritables pépites, comme un morceau inédit de The Weeknd avec Justice, My Only Vice, qui n’est pas en rotation sur les radios du jeu mais apparait à un moment précis de l’histoire. La bande originale du jeu héberge aussi un petit trésor, un inédit posthume de D’Angelo, disparu il y a un an à 51 ans.

La présence du morceau, intitulé Kamikazi, peut-être vue comme un hommage au chanteur qui était un grand amateur des productions Rockstar Games, et qu’on avait déjà entendu avec Unshaken sur l’une des scènes les plus mémorables de Red Dead Redemption 2.

Avec un rôle proéminant de la musique dans les scènes clés du jeu, un nombre de titres aussi important, et des playlists cachées, nul doute que la bande originale de GTA 6 nous réserve encore quelques surprises à découvrir…