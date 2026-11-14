Test Hope in the City – Une petite lueur d’espoir

Quand nous avons entendu parler d’Hope in the City pour la première fois, on s’est dit qu’on avait affaire à un jeu d’enquête indé pour le moins classique. Collecter les indices, faire des déductions, le tout avec une direction artistique mêlant gros polygones et dessins à la main : rien de très original. Finalement, le titre de Lofty Sky Games propose avant tout une expérience narrative et profondément politique, dont l’épilogue nous a profondément bouleversés.

(Test de Hope in the City réalisé sur PC à partir d’une clé fournie par l’éditeur)

Enquête à hauteur d’ado

Alors que ses camarades de classe sont stressés par les examens de fin d’année, le chemin de Hope est déjà tout tracé : la jeune fille intégrera une école d’art au Canada. Pas étonnant quand on voit qu’elle préfère dessiner le monde qui l’entoure dans son carnet plutôt qu’écouter en cours de maths. En rentrant chez elle, elle retrouve son appartement sans dessus dessous, ses deux parents disparus, et quelques indices qui semblent montrer que son père aurait une double vie. La lycéenne va donc se lancer dans une enquête pour comprendre ce qui s’est passé et découvrir les secrets familiaux.

Pour résoudre le mystère, Hope in the City propose de collecter des « idées » dans le carnet de l’héroïne, qu’on pourra ensuite interpréter et associer logiquement pour comprendre la situation et avancer dans l’histoire. Hope n’est qu’une ado, et elle n’a que sa jugeote à disposition pour trouver des indices, contrairement à une adulte qui pourrait faire preuve de plus d’autorité.

Il faut ainsi explorer les différents lieux de la ville de Shenyang, discuter avec les bonnes personnes et obtenir des informations en leur parlant de ce qu’on sait déjà. Rien de bien révolutionnaire en soi même si le gameplay reste agréable, d’autant plus que l’expérience reste très guidée : aucune énigme insurmontable sur laquelle on se triturerait les neurones pendant des heures ici.

Dur retour à la réalité

Le titre tient plus du walking simulator ou du jeu purement narratif. Ce n’est pas un défaut, mais on a été assez surpris quand on s’attendait à résoudre une enquête. Ajoutez à cela des graphismes stylisés qui ne seront pas au goût de tous, des décors vides et des animations datées, et on pourrait se dire qu’Hope in the City est un énième jeu indé réalisé avec passion, mais rapidement oubliable malgré tout le soin porté aux détails. On a par exemple beaucoup apprécié le fait que toutes les combinaisons d’idées ou d’objets donnaient lieu à des dialogues et commentaires uniques, même lorsqu’elles ne faisaient pas avancer l’enquête.

C’est sans compter sur l’histoire et sa portée politique. Alors qu’on avance dans la partie, ce qui ressemble à une enquête d’ado sur la double vie de son père prend une tournure beaucoup plus sérieuse, et on finit par se rappeler qu’Hope in the City nous avait pourtant prévenus lorsqu’on l’a lancé : le jeu est inspiré de faits réels. Difficile d’évoquer le véritable sujet du jeu sans spoiler l’épilogue, mais difficile aussi de qualifier ce dernier de twist narratif sans trouver cela indécent, tant les faits sont graves.

Hope in the City distille ça et là des critiques envers le gouvernement chinois, notamment concernant la censure d’Internet mais surtout le sort réservé aux prisonniers politiques. C’est sur ce sujet que se concentre la fin du jeu, qui se termine avec un témoignage filmé, très dur, d’un homme ayant vécu la situation présentée dans le jeu. Une fois l’histoire terminée, le menu nous propose en « extra » quelques vidéos documentaires sur la question.

Est-ce que Hope in the City nous a cueillis parce qu’il évoque un sujet difficile et méconnu du grand public alors qu’on ne s’y attendait pas du tout ? La « surprise » et le choc ressentis jouent sans doute dans notre appréciation du titre, qui autrement aurait été un jeu narratif plaisant qui nous aurait occupé deux petites heures avant qu’on ne passe à autre chose.

Notre expérience est finalement bien résumée par l’un des personnages du jeu, qui rappelle à Hope (dont le prénom prend tout son sens) que son art peut être utilisé pour porter des messages de la plus haute importance.