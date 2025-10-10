Un jeu Assassin’s Creed annulé pour raisons politiques

Revisiter l’Histoire à travers les yeux des assassins ayant supposément foulés les terres d’une époque définie est l’un des intérêts premiers de la célébre saga Assassin’s Creed. Outre son gameplay, c’est bien cet aspect à la limite de l’uchronie qui donne son identité à la série. De cette manière, le cadre des jeux est changeable à souhait, et il s’agit ensuite pour les développeurs d’adapter le gameplay à la période de l’histoire revisitée.

Pourtant, il semblerait que les hautes sphères d’Ubisoft soient devenues frileuses vis-à-vis de l’exploration de l’Histoire, puisqu’un jeu Assassin’s Creed censé se dérouler durant la période suivant la guerre de Sécession aurait été annulé en interne. D’après les retours d’employés interrogés par Game File, les raisons principales invoquées seraient l’animosité des joueurs envers Yasuke, le samouraï noir incarné dans Assassin’s Creed Shadows, et le climat politique actuel des États-Unis. Les joueurs auraient pu incarner un ancien esclave des États du Sud revenant, après une formation auprès des assassins dans l’Ouest, régler un conflit dans le Sud incluant l’émergence du Ku Klux Klan.

L’Histoire sans détails

Sans vouloir être une reconstitution historique fidèle, la saga Assassin’s Creed a le mérite de rappeler au monde la diversité de l’histoire de l’humanité, dans ses moments grandioses comme dans ses hontes.

« Assassin’s Creed a toujours permis d’explorer le spectre de l’histoire de l’humanité, et par sa nature, cette histoire est diversifiée. Rester fidèle à l’Histoire signifie embrasser la richesse des perspectives humaines – sans compromis » Marc-Alexis Coté pour Eurogamer, novembre 2024

Si le climat politique inquiète tant Ubisoft, c’est justement parce que les thèmes qu’aurait pu aborder un jeu rappelant l’émancipation des esclaves de leur statut passé peuvent toujours résonner à notre temps, et pas qu’aux États-Unis. Surtout, à une époque où les tensions entre les Républicains et les Démocrates sont exacerbées par des évènements tels que l’assassinat de Charlie Kirk, un parallèle entre les deux partis politiques et les camps s’affrontant lors de la guerre de Sécession peut se dessiner.

Ça n’est malgré tout pas une raison de taire une période de l’histoire des États-Unis aussi importante. Assassin’s Creed Unity n’avait pas fait basculer la France de 2014 dans une guerre civile, et pourtant les évènements de la Révolution Française n’ont pas à rougir devant la violence de la Civil War américaine. Choisir de revisiter des périodes de l’Histoire adaptées au contexte actuel est une bonne initiative, mais cela doit inclure aussi celles qui rappellent à notre temps les travers dans lesquels ne pas retomber. Si la révolution américaine a pu apparaître dans Assassin’s Creed III, la guerre de Sécession doit pouvoir avoir son jeu aussi.

Politique à géométrie variable

Les employés interviewés rapportent un sentiment d’immobilisme chez Ubisoft, comme un animal sur le qui-vive attendant le moindre mouvement vaguement agressif pour déguerpir.

« J’étais très déçu mais pas surpris par la direction. Ils prennent de plus en plus de décisions pour maintenir le « statu quo » en ne prenant ni position, ni risque, même créatif. » – Un employé anonyme interrogé par Game File

La volonté de paraître propre et sans bavure motive les décisions des grandes entreprises, ça n’est pas un secret. L’image est un aspect très important pour une société, et une mauvaise pub peut mener à des conséquences économiques importantes, surtout vis-à-vis des actionnaires. Du moins, c’est ce qui constitue toujours les explications de ces dites entreprises lorsqu’il faut enterrer des prises de position.

Pourtant, comment alors justifier le prochain DLC d’Assassin’s Creed Mirage, Valley of Memory, financé par le PIF, un fonds d’investissement saoudien ? Il ne fait que peu de doutes que celui-ci sera là pour redorer l’image d’un pays qui n’a que faire des Droits de l’Homme. Chez Ubisoft, on préfèrerait donc accepter l’argent d’un pays qui bafoue les conventions internationales, plutôt que raconter l’histoire d’une période ayant apporté l’abolition de l’esclavage ?