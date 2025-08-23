Assassin’s Creed Mirage – Bons baisers d’Aradie saoudite

Rappelez-vous, début d’année 2025, l’Arabie saoudite soutenue par le PIF (Fonds Publics d’Investissement) avait montré un intérêt certain pour Assassin’s Creed Mirage, intérêt traduit par une potentielle collaboration entre Savvy Games (détenu par le prince saoudien Mohammed ben Salmane) et Ubisoft. On mentionnait alors un hypothétique DLC pour le jeu, alors que son directeur créatif avait précédemment déclaré qu’il n’y aurait aucun contenu additionnel. Mais ça, c’était avant le passage de l’argent du désert.

Ce qui était hier hypothèse est aujourd’hui réalité. Assassin’s Creed Mirage aura bien un DLC gratuit prévu pour cette fin d’année avec au programme un tout nouveau chapitre, une carte interactive d’Al-‘Ula (une oasis de la province de Médine, dans le nord-ouest de l’Arabie saoudite) et une poignée d’améliorations côté gameplay. Au-delà de l’interrogation de sortir un DLC à un titre de 2023 avec plus rien à raconter, c’est la portée politique de cette opération qui nous irrite.

Le jeu vidéo, un outil politique comme les autres

Ne soyons pas dupes, le DLC fera la part belle au pays, mettant en avant ses magnifiques paysages et son histoire riche (à n’en point douter). Le jeu vidéo, comme bon nombre de médias, sert ici de canal pour passer un message, celui de redorer le blason d’un pays dans lequel les droits de l’Homme sont toujours en avis de recherche, là où les exécutions sont monnaie courante selon le bon désir de ses sanglants dirigeants. Et il suffit d’un rapide coup d’oeil sur Google Actualités avec la requête « Arabie saoudite » pour dénicher un article à en faire pâlir tout être vivant un minimum civilisé.

Oui, le jeu vidéo est politique, il le sera toujours comme tous produits culturels. Néanmoins, et c’est là qu’on attire votre attention, comme il est utile de savoir ce qu’on a dans son assiette avant de manger, il est utile de savoir ce qu’il y a dans le développement d’un jeu vidéo avant d’y jouer. Peut-être levons-nous la fourche pour pas grand chose, peut-être que le DLC sera juste une sympathique aventure, ni plus ni moins. Mais on a du mal à imaginer Savvy Games mettre de l’argent dans la machine Ubisoft par pur altruisme. Le dessein est plus important, et ce qui est aujourd’hui un simple DLC sera demain un jeu entier, tentant d’influencer à sa manière chaque joueur.

Dans tous les cas, nous garderons un œil vigilant sur ce DLC d’Assassin’s Creed Mirage. En attendant, on s’agace que la célèbre licence des assassins (fictifs) ait trouvé refuge dans un pays d’assassins (réels).