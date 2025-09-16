Assassin’s Creed Shadows – La traque se poursuit sur l’île d’Awaji

6 mois après sa sortie, Assassin’s Creed Shadows se voit doté dès aujourd’hui, 16 septembre, d’un DLC plutôt coquet qui promet de longues heures de traques et de parkour dans une toute nouvelle province. Mais est-ce que la sortie de cette extension arrivera à raviver l’intérêt des joueurs pour cet épisode ?

Suite aux événements de la campagne principale, Naoe et Yasuke suivent la piste d’un énigmatique shinobi ayant trouvé refuge sur l’île d’Awaji. Passé le moment de la découverte de ce nouvel environnement faisant la part belle aux forêts luxuriantes, aux villages et paysages côtiers, nos deux compères découvrent bien vite qu’ils ne sont pas le bienvenus. En effet, les alliés du mystérieux shinobi fuyard ne tarderont pas à tendre embuscades et pièges à nos héros. La faction en question, le Sanzoku Ippa, représente une menace pour Naoe et Yasuke mais également pour les citoyens d’Awaji. Les deux justiciers devront redoubler de courage et d’ingéniosité pour faire la lumière sur ce complot et pour débarrasser définitivement l’île de ses visiteurs incongrus.

Mais est-ce suffisant pour ramener les joueurs sur le titre ? Peut-être que les autres fils narratifs présents dans ce DLC s’en occuperont. En effet, l’île d’Awaji est sous la coupe d’une certaine Yukari, la fille d’un templier assassiné par Yasuke durant les événements de Shadows. Et d’après les dires de la dictatrice, le mystérieux shinobi venu se cacher sur l’île pourrait bien être la mère disparue de Naoe. Technique pour semer la confusion dans l’esprit de nos héros ? Ou réel twist scénaristique ? Et sans parler des séquences au présent qui ne sont, à première vue, toujours pas incluses, est-ce que Traque sur Awaji ira plus loin dans le lore d’Assassin’s Creed par le biais de clins d’œil ou de réelles avancées scénaristiques ? Car s’il y a bien une chose qui manquait au volet Shadows, c’était son ambition scénaristique au sein de la saga.

En plus d’ajouter du lore à l’histoire déjà bien étoffée d’Assassin’s Creed Shadows, cette extension nous promet surtout cinq à dix heures de jeu supplémentaire et tout un tas de nouveautés. Comme presque tous les DLC, Traque sur Awaji proposera de nouvelles compétences pour nos héros, des capacités d’armes mais également de nouvelles armes et armures pour être le plus fringuant des assassins de l’île. En plus de ces ajouts, la nouvelle zone explorable promet un changement d’ambiance dans sa direction artistique. Plus sombre et plus inquiétante, l’île d’Awaji se veut un formidable nouveau terrain de jeu qui glisse doucement vers l’horrifique. Une manière de préparer les joueurs au futur Assassin’s Creed Hexe ?

Comme d’autres avant lui, Assassin’s Creed Shadows décide d’aller au-delà du simple DLC cosmétique ou de la quête secondaire vendue au prix fort. Avec une nouvelle zone ouverte entièrement explorable, la proposition d’un New Game + et de nouvelles compétences s’ajoutant dans vos manches, ce Traque sur Awaji, vendu environ 25€, pourrait être une excellente occasion de repartir se dissimuler parmi ceux que l’on ne voit pas.