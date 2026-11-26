On avait déjà eu droit à deux jolis jeux vidéo sur l’univers de l’adorable Moomin le Troll. Cette fois-ci, c’est Crossbridge Game Studios qui est aux manettes avec son tout premier jeu publié, Moomin: Midsummer Madness. Adaptation du cinquième roman de la série de Tove Jansson, « L’été dramatique de Moomin », le titre propose une aventure toute douce sous forme de point’n’click. Une approche très différente des précédents jeux sur la franchise finlandaise : est-ce une réussite ?

(Test de Moomin: Midsummer Madness réalisé sur PC à partir d’une copie fournie par l’éditeur)

Saint-Jean mouvementée

La vie est paisible chez les Moomins, et hormis le joyeux chaos causé par l’espiègle Petite Mu, les seuls soucis sont de savoir comment se déguiser pour jouer aux pirates ou ce qu’on va organiser pour fêter la Saint-Jean. Malgré tout, le petit troll est inquiet : son ami Mumrik n’est toujours pas de retour, et un volcan menace au loin. Moomin: Midsummer Madness capture bien la douceur des livres de Tove Jansson. On retrouve les personnages connus, et le mélange d’aventures un peu absurde et de « cosy » qui nous rappelle que les meilleurs moments sont ceux partagés entre amis autour d’un bon café. Sur cet aspect, le jeu est très réussi !

Au fil des chapitres, on contrôle Moomin et la Petite Mu dans différents tableaux ; pour avancer, il faut réunir ce qui est demandé par les autres personnages, ce qui demandera bien souvent de combiner ou d’échanger d’autres objets. En somme, on a là un point’n’click tout ce qu’il y a de plus classique dans son gameplay. L’originalité réside dans les quelques mini-jeux et casse-têtes qu’on aura à résoudre tout au long de l’aventure. Si ces puzzles restent accessibles, ils permettent d’ajouter une légère touche de difficulté pour faire travailler nos cellules grises.

Un joli livre d’images trop plat ?

Aussi agréable soit cette aventure pour les fans de Moomin que nous sommes, on repart malgré tout avec quelques regrets. On ne peut que difficilement critiquer le parti pris graphique du jeu, mais force est de constater que tout a l’air beaucoup plus plat que dans les autres jeux de la licence. Bien qu’ils fourmillent de jolis détails, les décors rendent aussi parfois la recherche d’objets cachés difficile. Dommage quand il s’agit d’un des éléments centraux du gameplay !

On aurait également aimé pouvoir discuter davantage avec les PNJs, qui finissent malheureusement par répéter la même phrase en boucle (heureusement, les répliques sont souvent drôles et adaptées à l’univers de Moomin). Le sentiment de répétitivité est accentué par la bande-son, certes charmante, mais peu variée.

Moomin: Midsummer Madness est un jeu plaisant qui retranscrit à merveille l’univers créé par Tove Jansson. On apprécie le fait que, malgré son apparence cosy et enfantine, le titre propose quelques énigmes qui demandent de réfléchir un minimum. Sans réinventer le genre, c’est un point’n’click agréable à parcourir le temps d’une soirée. C’est pourtant ce gameplay à base d’objets à trouver et avec beaucoup de lecture qui pourrait rebuter les fans des autres jeux de la franchise, plus habitués à l’exploration et à l’aventure.