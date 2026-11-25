C’était l’une des curiosités de 2023 : Capcom, décidé à ressortir les dinosaures qu’il avait occultés après la saga Dino Crisis, nous proposait le jeu-service Exoprimal. Ce dernier nous expédiait dans un monde futuriste, dans lequel on nous demandait de venir à bout de plusieurs hordes de créatures avec l’aide d’exosquelettes de combat.

Mais, malgré l’originalité du produit, l’échec n’a pu être évité et, environ une année après le lancement, l’éditeur-développeur japonais abandonna le suivi de son jeu après le déploiement de la quatrième saison. Résultat : le titre n’était plus alimenté, tout en restant encore accessible aux joueurs. Cependant, ce privilège ne durera plus très longtemps maintenant.

La fin des Dinosaures

D’ailleurs, la société nippone a d’ores et déjà commencé la mise à mort de son Exoprimal, qui s’exécutera en plusieurs étapes. La première, déjà effective, s’applique à retirer de la vente tous les battle pass. Ensuite, le 30 mars 2027, cette action s’étendra au jeu lui-même et aux DLC qui l’accompagnent. Ceux-là verront ainsi leur existence disparaître des différentes boutiques en ligne (Steam, PS Store, Microsoft Store…).

Seulement, la véritable fin ne sera qu’actée le 29 septembre 2027. À compter de cette date, les serveurs cesseront de fonctionner et l’œuvre sera définitivement rendue injouable. Une échéance qui mettra un peu de temps avant d’arriver, laissant ainsi la possibilité aux joueurs de faire leurs adieux au jeu en foulant une dernière fois le monde dinosaurien et, pourquoi pas, débloquer les derniers trophées qui leur manquent.

La nouvelle n’est pas surprenante et le sort aujourd’hui réservé à Exoprimal était prévisible. Dès sa sortie, son format lui interdisait sûrement toute pérennité. Nombreux sont, en effet, ceux qui se lancent dans le domaine du jeu service sans vraiment réussir, et Capcom était l’un de ceux-là. Néanmoins, la longévité du jeu reste honorable. Quatre années d’existence, dont trois sans plus aucun apport, pour une œuvre qui aurait certainement dû disparaître plus tôt, ce n’est pas rien…

En revanche, les souvenirs qu’il laissera seront certainement bien moindres, voire nuls. En l’extrayant du marché, Capcom efface tout simplement des mémoires un titre déjà bien anecdotique. Est-ce juste ? En dépit de son manque de succès, Exoprimal ne méritait-il pas de laisser une trace ?