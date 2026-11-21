Après Vampire Survivors et Vampire Crawlers, Poncle s’associe avec le développeur Auroch Digital pour livrer une variante de son Rogue-like dans l’univers des Space Marines de Warhammer 40,000 et des Stormcasts de Warhammer Age of Sigmar. Même gameplay, même énergie addictive manette en main et même moteur graphique, Warhammer Survivors ne semble être qu’une simple transposition de Vampire Survivors avec les figurines Games Workshop en tant que protagonistes. Mais est-ce vraiment le cas ?

(Test de Warhammer Survivors réalisé sur Nintendo Switch à partir d’une copie fournie par l’éditeur)

Azyr et Ultramare contre tous !

Au lancement de Warhammer Survivors, nous avons le choix : explorer le lointain futur de Warhammer 40,000 ou l’univers de fantasy de Age of Sigmar. Dans un cas comme dans l’autre, rien ne diffère réellement entre les deux, si ce n’est l’aspect des endroits visités et celui des héros que nous allons choisir d’incarner. Pour le versant Warhammer 40,000, nous commençons l’aventure dans l’armure de Malum Caedo (le héros de Boltgun) et, pour ce qui est d’Age of Sigmar, c’est aux côtés de la puissante Neave Blacktalon que la purge d’hérétiques pourra débuter.

Pas de réel scénario à suivre, ni de cinématiques introduisant les nombreux héros que nous pourrons incarner. Warhammer Survivors s’inscrit dans la mouvance des Survivors-like et le simple fait de pouvoir incarner une multitude de têtes issues de l’univers de Games Workshop suffit à nous rendre heureux. Mais est-ce suffisant ?

Un beau cadeau pour les fans de la licence Warhammer

Au grè de notre avancée dans les différents mondes constitutifs du jeu, il est possible d’acquérir plusieurs bonus passifs ou actifs pour nos héros. Comme dans Vampire Survivors, sauf que dans le cas de Warhammer Survivors tout est prétexte à faire une référence à l’univers créé par Games Workshop. Les armes récupérées sur le champ de bataille sont des objets familiers de l’univers (pistolet bolter, épée tronçonneuse, hache de foudre, bénédiction des Saintes…) et les différents événements aléatoires pouvant être résolus lors des runs sont des échos à des situations bien connues des lecteurs des romans édités chez Black Library ou des inconditionnels du lore de Warhammer.

En sauvant des soldats de l’Imperium, ou en retrouvant certains objets, d’autres personnages jouables peuvent être déverrouillés et le jeu se transforme en farandole de clins d’œil : on croise ainsi la Sacrosainte Célestine, Castellan le Black Templar ou encore le puissant capitaine Titus de Space Marine 2 !

Les runs se changent en course à l’obtention de toutes les références à l’univers, et en fouillant bien les moindres recoins des niveaux nous pouvons également mettre la main sur des pots de peinture que les collectionneurs de figurines connaissent bien. Ces pots nous permettent d’avoir plus de pièces, plus de personnages jouables mais aussi plus de puissance cumulée sur nos armes de départ.

Toute cette course au bonus est en soi très similaire à celle qui nous motivait pendant nos runs de Vampire Survivors et Vampire Crawlers, mais ce qui compte ici et qui est surtout très respectueux des joueurs et de la création de Games Workshop, c’est l’attention portée aux détails.

Rien de plus qu’une grosse mise à jour faite pour les fans de Warhammer ?

Malgré tout le bien que nous pensons de ce Warhammer Survivors, un constat demeure : le jeu d’Auroch Digital n’est rien de plus qu’une grosse mise à jour de Vampire Survivors. La boucle de gameplay est inchangée, les différents pouvoirs obtenus ne sont que des reskins de ceux du jeu d’origine et les objectifs restent les mêmes.

Auroch Digital poursuit son hommage rendu à l’univers Warhammer avec un matériel de base très simple, voire trop simple. Comme avec Warhammer 40,000 : Boltgun 2, le studio se contente de faire plaisir aux joueurs nostalgiques des propositions du siècle dernier et/ou tente de capitaliser sur des succès récents, mais demandant moins d’investissement qu’un AAA, comme avec Boltgun 2 donc. Non pas que Warhammer Survivors et Boltgun 2 soient de mauvais jeux, bien au contraire, mais ils ne prennent pas de risques et ne semblent exister que pour surfer sur le succès d’un certain Space Marine 2 et sur le regain d’intérêt autour de la licence. L’ensemble fonctionne, est très respectueux de l’univers qu’il met en scène mais il lui manque un soupçon d’innovation pour réellement se hisser au-dessus du lot.

Warhammer Survivors est symptomatique d’une mode qui parcourt le paysage vidéoludique d’aujourd’hui : la reproduction en série de succès de la scène indépendante. La variante made in Games Workshop n’est qu’un simple reskin de Vampire Survivors. Les fans de l’univers Warhammer seront aux anges, tandis que les néophytes regarderont d’un œil circonspect cette nouvelle itération au pays des Space Marines et retourneront trancher du vampire sur le jeu original.