Quelles sont les sorties jeux vidéo du mois de novembre 2026 ?

Apres un copieux mois de septembre et un mois d’octobre qui ne désemplit pas, novembre 2026 s’annonce plus calme du côté des sorties. le calendrier compte moins de nouveautés majeures, mais deux titres devraient retenir particulièrement l’attention des joueurs : The Legend of Zelda: Ocarina of Time fait son retour sur Nintendo Switch 2 et Grand Theft Auto VI débarque enfin sur PlayStation 5 et Xbox Series après de longues et tumultueuses années. L’attente touche à sa fin.

Ces deux sorties devraient largement marquer le mois (et l’année), même si d’autres jeux viennent compléter le programme. Voici donc les principales sorties jeux vidéo du mois de novembre 2026 :

PlaySation 5

Godzilla: Destroy All Monsters Melee Remastered – 3 novembre

Let’s Sing 2027 – 3 novembre

RuneScape Dragonwilds – 5 novembre

Warhammer Survivors – 10 novembre

Prinny Party: Going Overboard! – 11 novembre

Grand Theft Auto VI – 19 novembre

Xbox Series

Godzilla: Destroy All Monsters Melee Remastered – 3 novembre

RuneScape Dragonwilds – 5 novembre

Edge of Memories – 5 novembre

Warhammer Survivors – 10 novembre

Grand Theft Auto VI – 19 novembre

Nintendo Switch 2

Godzilla: Destroy All Monsters Melee Remastered – 3 novembre

Let’s Sing 2027 – 3 novembre

The Legend of Zelda: Ocarina of Time – 5 novembre

Marvel Guardians of the Galaxy Encore Edition – 5 novembre

Stellar Blade Complete Edition – 6 novembre

Warhammer Survivors – 10 novembre

Prinny Party: Going Overboard! – 11 novembre

Pikmin 4 Nintendo Switch 2 Edition + Académie Dandori – 12 novembre

Metaphor Re Fantazio – 12 novembre

Moomin: Midsummer Madness – 12 novembre

PC

Godzilla: Destroy All Monsters Melee Remastered – 3 novembre

World of Warcraft Forever – 4 novembre

Theos: City of Myth – 4 novembre

After the Wane – 10 novembre

Warhammer Survivors – 10 novembre

Prinny Party: Going Overboard! – 11 novembre

Springs, Eternal – 11 novembre

Hope in the City – 11 novembre

Moomin: Midsummer Madness – 12 novembre

DERELIKT – 13 novembre

Path: National Park Simulator – 17 novembre

Milki Delivery – 17 novembre

Appulse – 26 novembre

Avec The Legend of Zelda: Ocarina of Time et Grand Theft Auto VI, novembre ne manquera pas de faire parler de lui. Le reste du mois est plutôt discret, mais il y a tout de même quelques entrées à surveiller de près. Quels jeux comptez-vous acquérir en novembre ? Allez-vous vous jeter sur les deux mastodontes ? Dites-nous en commentaires !