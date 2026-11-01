Quelles sont les sorties jeux vidéo du mois de novembre 2026 ?

Apres un copieux mois de septembre et un mois d’octobre qui ne désemplit pas, novembre 2026 s’annonce plus calme du côté des sorties. le calendrier compte moins de nouveautés majeures, mais deux titres devraient retenir particulièrement l’attention des joueurs : The Legend of Zelda: Ocarina of Time fait son retour sur Nintendo Switch 2 et Grand Theft Auto VI débarque enfin sur PlayStation 5 et Xbox Series après de longues et tumultueuses années. L’attente touche à sa fin.
Ces deux sorties devraient largement marquer le mois (et l’année), même si d’autres jeux viennent compléter le programme. Voici donc les principales sorties jeux vidéo du mois de novembre 2026 :
PlaySation 5
- Godzilla: Destroy All Monsters Melee Remastered – 3 novembre
- Let’s Sing 2027 – 3 novembre
- RuneScape Dragonwilds – 5 novembre
- Warhammer Survivors – 10 novembre
- Prinny Party: Going Overboard! – 11 novembre
- Grand Theft Auto VI – 19 novembre
Xbox Series
- Godzilla: Destroy All Monsters Melee Remastered – 3 novembre
- RuneScape Dragonwilds – 5 novembre
- Edge of Memories – 5 novembre
- Warhammer Survivors – 10 novembre
- Grand Theft Auto VI – 19 novembre
Nintendo Switch 2
- Godzilla: Destroy All Monsters Melee Remastered – 3 novembre
- Let’s Sing 2027 – 3 novembre
- The Legend of Zelda: Ocarina of Time – 5 novembre
- Marvel Guardians of the Galaxy Encore Edition – 5 novembre
- Stellar Blade Complete Edition – 6 novembre
- Warhammer Survivors – 10 novembre
- Prinny Party: Going Overboard! – 11 novembre
- Pikmin 4 Nintendo Switch 2 Edition + Académie Dandori – 12 novembre
- Metaphor Re Fantazio – 12 novembre
- Moomin: Midsummer Madness – 12 novembre
PC
- Godzilla: Destroy All Monsters Melee Remastered – 3 novembre
- World of Warcraft Forever – 4 novembre
- Theos: City of Myth – 4 novembre
- After the Wane – 10 novembre
- Warhammer Survivors – 10 novembre
- Prinny Party: Going Overboard! – 11 novembre
- Springs, Eternal – 11 novembre
- Hope in the City – 11 novembre
- Moomin: Midsummer Madness – 12 novembre
- DERELIKT – 13 novembre
- Path: National Park Simulator – 17 novembre
- Milki Delivery – 17 novembre
- Appulse – 26 novembre
Avec The Legend of Zelda: Ocarina of Time et Grand Theft Auto VI, novembre ne manquera pas de faire parler de lui. Le reste du mois est plutôt discret, mais il y a tout de même quelques entrées à surveiller de près. Quels jeux comptez-vous acquérir en novembre ? Allez-vous vous jeter sur les deux mastodontes ? Dites-nous en commentaires !
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broccomilie