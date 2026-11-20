L’avenir du jeu vidéo est-il désormais intrinsèquement lié à l’intelligence artificielle? Face à cette question Ubisoft semble faire son pari. Alors que l’éditeur français cherche à donner un nouveau souffle à ses productions, il vient d’annoncer le licenciement de 166 personnes au sein de ses équipes canadiennes. Cette annonce coïncide avec l’annonce d’un nouveau studio, Motherbrain, entièrement consacré au développement de technologies d’intelligence artificielle pour les jeux vidéo. Le début d’une ruée vers l’IA?

Des licenciements malgré le succès de Black Flag

Avec 166 postes supprimés dans ses bureaux de Montréal et de Québec, Ubisoft illustre une nouvelle fois la position difficile qu’occupe l’éditeur français au sein de l’industrie du jeu vidéo. Pour justifier cette décision, l’entreprise évoque une évolution de ses besoins en matière de production, nécessitant une adaptation de la taille de ses équipes.

Cette annonce peut surprendre : il y a quelques mois, à peine Assassin’s Creed Black Flag Resynced signait un joli succès commercial pour Ubisoft. Le jeu aurait même dépassé les attentes de l’éditeur en atteignant ses objectifs de vente annuels seulement deux semaines après sa sortie. Malgré ce petit rayon de soleil, cela n’a clairement pas suffi au géant français, qui décide de nombreuses restructurations et des fermetures de studios depuis un bon petit bout de temps.

Un phénomène qui dépasse évidemment le cas d’Ubisoft. C’est l’industrie entière qui subit de plein fouet cette période particulièrement difficile, fait souligné lors de la dernière GDC (Game Developers Conference) où l’on apprend que 34% des professionnels de l’industrie du jeu vidéo interrogés auraient été licenciés au cours de ces deux dernières années. Des chiffres inquiétants qui témoignent de la nature instable du secteur, où les jeux nécessitent des investissements colossaux et où les ambitions toujours plus grandes ne garantissent pas la sécurité des équipes.

Motherbrain, le pari sur l’IA

Face à ces perspectives troublantes, il semble bien qu’Ubisoft soit prêt à apporter sa réponse. L’intelligence artificielle semble être le pari que l’éditeur est prêt à tenir pour se démarquer et proposer une nouvelle manière de concevoir ses jeux, mais aussi de renouveler des formules qui commencent parfois à montrer leurs limites. Dans un marché où les productions coûtent toujours plus cher et demandent des années de développement, automatiser certaines interactions ou rendre les mondes plus réactifs pourrait représenter un avantage industriel considérable. Quant à l’artistique…

L’équipe de cette nouvelle filiale n’est pas totalement inconnue puisqu’elle a déjà travaillé sur Teammates, une expérience qui permettait aux joueurs d’interagir vocalement avec des personnages contrôlés par une intelligence artificielle. Cette ambition de transformer les PNJ en personnages plus réactifs, leur accorder une mémoire et une capacité à interagir avec les joueurs est tout de même intéressante et pourrait permettre une évolution de la conception du jeu vidéo tel qu’on la connaît.

C’est tout de même une évolution qui soulève des problématiques parfois clivantes, et qui nous interroge sur la place qu’on peut laisser à une IA dans le développement d’un jeu vidéo. Si cette technologie est bien capable de multiplier les dialogues ou les réactions d’un personnage, cela ne suffira pas forcément à lui accorder une personnalité ou une réelle profondeur. Nous sommes de ceux qui pensent qu’un personnage mémorable naît de la plume de ses créateurs, de la voix de ses interprètes et d’une vraie vision artistique.

Par ailleurs, les joueurs ne semblent pas tous prêts à accueillir ces nouvelles technologies. L’intégration de l’IA générative dans les jeux vidéo reste un sujet particulièrement diviseur. Plusieurs initiatives ont déjà suscité des réactions négatives chez les joueurs, notamment lorsque cette technologie est utilisée pour produire des éléments créatifs qui auraient pu être confiés à des artistes. En tout cas, les dés sont jetés et une chose est sûre : l’avenir d’Ubisoft ne repose pas seulement sur la capacité de l’éditeur à faire parler ses personnages avec l’intelligence artificielle, mais aussi à nous donner envie des les écouter.