Pearl Abyss (Crimson Desert) assume d’utiliser l’IA – Un débat toujours pertinent ?

Il ne se passe plus une semaine sans que nous relayions des actualités sur l’utilisation de l’Intelligence Artificielle générative par tel ou tel studio. Il faut dire que la pratique s’est rapidement démocratisée et qu’elle apporte son lot de questionnements éthiques au sein de l’industrie du jeu vidéo. C’est aujourd’hui au tour de Pearl Abyss de déclarer qu’il se sert de cette technologie pour accélérer le développement de ses jeux.

Human after all

C’est dans son rapport financier pour le troisième trimestre 2026, entre deux graphiques et tableaux, que Pearl Abyss mentionne son utilisation assumée de l’IA :

Nous utilisons désormais l’IA pour valider les concepts de design avant leur implémentation. Cela nous permet d’allouer nos ressources plus efficacement et d’accélérer la production globale. Cependant, l’IA n’est pour nous qu’un outil pour améliorer la productivité, tandis que le gameplay et la véritable création de contenu restent entièrement entre les mains de notre équipe de développement. […] Nous ne voyons pas l’IA comme une remplaçante des développeurs humains, mais comme un outil permettant de les rendre plus efficaces et productifs.

On n’aura pas plus de précisions sur ce que le studio entend par là, ni sur les « tâches répétitives » déléguées à l’intelligence artificielle. Pour autant, on n’a pas l’impression que Pearl Abyss se vautre dans le slop comme Level-5 ou se décide à devenir une société « AI-first » comme a pu le faire Krafton. Est-ce donc une utilisation raisonnable et acceptable de cette technologie, ou faut-il mettre Pearl Abyss au ban ?

Car si on parle tant d’IA générative dans les médias consacrés à l’actualité du jeu vidéo, c’est en partie car son utilisation dérange. La semaine dernière encore, Big Walk, qui avait pourtant fait l’unanimité auprès des joueurs, était honni car l’IA avait été interrogée pour résoudre un problème lors du développement. Même lors de son lancement, Crimson Desert était sous le feu des critiques car certains assets en IA, qui devaient être remplacés par des créations humaines par la suite, étaient encore présents dans le jeu.

Et si certains pourraient arguer qu’accepter ces utilisations, c’est participer à la normalisation de l’IA générative dans le jeu vidéo, d’autres répondraient qu’on est quand même loin des jeux 100 % IA qui inondent Steam depuis quelques mois. Là où ces derniers sont produits à la chaîne sans souci de faire un bon jeu ou d’apporter la moindre innovation (beaucoup d’entre eux étant de simples copies de jeux à succès), peut-on en dire autant des studios qui utilisent l’IA dans leur processus de développement sans pour autant lui déléguer le travail créatif ?

Alors que l’Intelligence Artificielle générative se démocratise et semble bien partie pour rester, est-ce qu’il sera encore longtemps pertinent de rejeter totalement les studios qui s’en servent dans leurs processus ? Ou est-ce que la question deviendra un jour un non-sujet tant la pratique sera courante et acceptée ? En attendant, selon le dernier rapport GDC « State of the Game Industry », 40 % des développeurs déclarent l’utiliser dans leur travail, tout en étant 52 % à estimer qu’elle a un impact négatif sur l’industrie.