League of Legends entre dans une nouvelle ère avec New Dawn

Voici des mois qu’on le sait : League of Legends, tel qu’on le connaît maintenant est voué à disparaître. Trop vieux, trop lent, mal optimisé… seule une refonte totale pourrait lui permettre d’entrer dans l’ère moderne. Et bien, à l’occasion de la finale du championnat du monde, Riot acquiesce : à travers un trailer, Riot Games a présenté comment League of Legends: New Dawn prendra forme.

Pas de League of Legends 2. Cette nouvelle mouture du jeu restera l’unique version existante de League of Legends. Une promesse déjà rassurante pour les joueurs qui, à mesure que les rumeurs s’empilaient, pensaient perdre tout le temps qu’ils avaient pu investir dans le jeu.

Un lifting complet : nouvelle carte, nouvelles mécaniques

Avec ce trailer, les joueurs ont pu avoir un aperçu de la nouvelle Faille de l’Invocateur, qui recevra sa première mise à jour majeure depuis 2014. Plus colorée, mieux définie, les premières images de cette nouvelle carte rappellent le travail réalisé sur Wild Rift, la version mobile du jeu.

Plus encore, les personnages auront eux aussi droit à de nouveaux modèles. La bande-annonce fait forcément la part belle aux champions les plus populaires tels qu’Ahri ou Lux, il faut espérer que le même soin sera apporté à tous, au vu de l’âge de certains modèles.

Pour ce qui est des mécaniques, Riot Games s’est fait frileux en informations, préférant renvoyer le public à de futures annonces prévues pour janvier. Cependant, Paul « Pabro » Bellezza et Andrei « Meddler » van Roon expliquent déjà que le jeu sera pensé pour être plus inclusif envers les nouveaux venus, que ce soit en simplifiant drastiquement le système de runes (qui pourrait disparaître) ou en remaniant complètement le système de tutoriels. Enfin, les deux chefs de projets ont aussi confirmé une refonte complète du client, actuellement l’un des défauts les plus criants de League of Legends.

Cette nouvelle manière d’accueillir de potentiels joueurs est essentielle : voilà des années que League of Legends est en complète stagnation. Le public peine à se renouveler alors que les joueurs historiques se retrouvent écrasés sous des décisions controversées. Or, parmi les raisons de cette stagnation, on retrouve l’opacité de beaucoup de mécaniques du jeu, qui ne sont pas ou peu exposées aux nouveaux venus.

Trop d’aspects au cœur du jeu sont présentés à travers la communauté. Tutoriels, guides, explications en tout genre : les créateurs se substituent à Riot Games pour faire un travail essentiel, qui devrait déjà être inclu au sein des premières instructions données par le jeu. En résulte une expérience qui, pour ceux qui ne sauraient pas où chercher, resterait très (trop) compliquée.

Ces derniers temps, Riot Games accuse régulièrement mauvaise presse : licenciements, baisses de budget qui se traduit par des arrêts de projets tels que 2XKO ou League of Legends Classic, des modèles économiques toujours plus prédateurs… au milieu de tout cela, New Dawn paraît être la promesse de jours meilleurs à venir. Un League of Legends tourné vers l’avenir plutôt que le passé, une table rase de tout ce que le studio avait pu proposer de décevant ces dernières années.

New Dawn, une vraie nouvelle aube pour League of Legends ? Rien n’est certain, cela dit. Certains critiquent déjà l’aspect trop plastique, trop mobile de New Dawn. Une évolution logique si l’on regarde la concurrence première de League of Legends, avant tout sur mobile, mais qui ne fera pas que des heureux : à Riot Games de savoir faire le funambule entre les évolutions nécessaires et l’authentique essence du jeu, à laquelle certains s’attachent depuis 2009.