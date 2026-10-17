Riot Games met fin à League of Legends Classic

Il y a ceux qui réussissent leur retour en arrière et il y a ceux qui auraient dû s’abstenir : Riot Games fait partie de la seconde catégorie. Quelques mois seulement après son lancement, League of Legends Classic sera mis au placard à la fin de la saison 2026. Mis en cause par le studio, une popularité trop limitée du mode dont l’esthétique rétro peine à convaincre.

D’après les développeurs, le mode n’est pas entièrement abandonné. Déjà, quelques champions vont tout de même venir gonfler les rangs du mode sur cette fin d’année. De plus, l’équipe promet un retour futur de League of Legends Classic, à l’occasion d’événements. Une manière de faire revenir le mode de manière plus efficace… pour peu que Riot prenne vraiment note des causes de l’échec actuel !

League of Legends, c’était mieux avant ?

En soi, le concept de League of Legends Classic s’entend. Alors que toutes les industries du divertissement se complaisent dans une boucle nostalgique, il est logique que Riot Games veuille une part du gâteau. Mais n’est pas Blizzard qui veut : dès sa sortie, la réception de League of Legends Classic a été compliquée.

Plutôt qu’un hommage aux origines de la licence, une monétisation abusive de chaque élément avait sérieusement gâché la fête avant même qu’elle ne commence. Si la faille s’était remise aux couleurs de ses débuts, il fallait, à l’origine, débourser des tokens pour mettre la main sur le visuel classique du champion.

La sortie s’était donc faite sous un regard déjà très critique, duquel le mode n’a pas su se défaire malgré les évolutions mises en place par la suite. Plutôt qu’une célébration de l’histoire du jeu, le public cible y a vu un énième moyen de leur extorquer de l’argent ou, pire encore à notre sens, du temps, à travers un système de battle pass totalement anachronique.

Il faut aussi dire que le jeu est rapidement devenu répétitif. Peu de champions, pas de parties classées : très rapidement, le public cible s’est lassé et, après un premier pic de popularité, désintéressé au profit d’autres modes de jeu plus populaires. Ainsi, dans la politique actuelle de Riot, il semblait peu probable de voir l’aventure Classic continuer.

Riot Forge, Legends of Runeterra, 2XKO… autant de projets tombés à l’eau, faute de gestion et d’attentes adéquates de la part de Riot Games. Alors que le projet de MMORPG dans l’univers de Runeterra est au coeur des discussions de beaucoup de fans du studio, ce nouvel échec ne fait qu’alourdir des inquiétudes déjà bien présentes : si le jeu venait à sortir, les directeurs de Riot Games supporteraient-ils qu’il ne s’impose pas immédiatement face à la concurrence, même historique ?

Pour l’instant, League of Legends Classic va s’éteindre pour une durée indéterminée. Tout comme les joueurs de 2XKO, ceux ayant investi dans le contenu payant du jeu verront leur perte compensée. Une maigre promesse, alors que le mode disparaît avant même avoir pu réellement exister. Une fin malheureusement très prévisible, même si on ne s’y attendait pas aussi rapidement.

Alors, certes, pour l’instant, Riot Games s’en sort toujours à la fin. Il n’aura fallu qu’un teaser du prochain clip de K/DA pour que le studio se retrouve bonne presse. Cependant, qu’on ne s’y méprenne pas : cet énième coup d’épée dans l’eau représente une nouvelle fissure dans la stratégie de Riot qui, faute de réussir à trouver des nouveaux joueurs, espérer récupérer quelques billets des anciens.