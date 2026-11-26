Final Fantasy Resonance est sorti le 22 octobre sur consoles et PC sans italien dans ses options linguistiques officielles : interface, sous-titres et menus restent limités au japonais, à l’anglais, au français, à l’allemand, à l’espagnol, ainsi qu’à plusieurs langues asiatiques selon les plateformes. Pour un RPG HD-2D qui reprend le premier arc narratif de Brave Exvius et comporte un nombre conséquent de textes, l’absence de l’italien a déclenché une mobilisation durable en Italie, portée par l’illustrateur Rosario Di Stefano, connu en ligne sous le nom de Rox.

La pétition sur Change.org a franchi les 2 700 signatures à ce jour. Les joueuses et joueurs italiens réclament simplement une localisation officielle des dialogues, des sous-titres, des menus et de l’interface, afin de pouvoir suivre l’aventure dans leur langue. Rox a contacté Square Enix via son service client ; l’éditeur aurait confirmé avoir transmis les retours à l’équipe chargée de la localisation, tout en refusant de s’engager sur éventuel ajout futur.

Six médias italiens ont déjà relayé la campagne, de SpazioGames à Console-Tribe en passant par GameTimers et KotaWorld. Rox a également publié une vidéo de présentation sur YouTube pour expliquer les enjeux derrière le hashtag #noiesistiamo. À l’approche des Game Awards du 10 décembre, les promoteurs espèrent élargir la discussion au-delà de la péninsule : la démarche entend profiter du regain d’attention porté à l’industrie pour rappeler que les communautés nationales ne se résument pas aux marchés les plus rentables sur un tableur.

Une question de rentabilité, mais aussi de reconnaissance

Pour le lectorat francophone, Resonance est bien localisé en français, alors que l’italien, pourtant langue européenne majeure dans le jeu vidéo, en est absent au lancement. Parallèlement, des passionnés travaillent sur une traduction amateur sur PC (projet ItaPatch), tandis que la pétition insiste sur une solution officielle, maintenue et accessible sur toutes les machines. La question n’est donc pas technique au sens strict, mais politique et éditoriale : combien pèse une communauté quand les coûts de traduction et de QA entrent en ligne de compte ?

Rox invite les lecteurs intéressés à signer la pétition et à envoyer un message respectueux via les canaux officiels de Square Enix, sans harcèlement ni spam. Reste à voir si Final Fantasy Resonance ouvrira un jour ses menus à l’italien, ou si les fans devront encore se contenter de bricolages communautaires pour vivre une saga censée être universelle.