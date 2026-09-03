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Final Fantasy VII Revelation – Date de sortie, éditions et DLC, Square Enix détaille tout

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ElMama

28 ans, épris de symbolisme et obsédé par le sens des choses, mes œuvres pivots sont Evangelion et Nier Automata. Surtout passionné par le jeu vidéo japonais, sa culture, et moult autres trucs de nerd.

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