Final Fantasy VII Revelation – Date de sortie, éditions et DLC, Square Enix détaille tout

Square Enix a confirmé la date de sortie de Final Fantasy VII Revelation lors d’un State of Play : le 8 avril 2027, simultanément sur PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 et PC. Naoki Hamaguchi en a profité pour montrer du gameplay (Highwind, chocobo Piko, système FITS, changement de personnage à la volée) et rappeler que le jeu de base clôturera l’histoire de la trilogie, sans épilogue en DLC de dernière minute.

La bande-annonce en a également révélé davantage sur le contenu du jeu. Cid et Vincent seront jouables, un grappin permettra d’escalader les toits, tandis que certaines quêtes pourront être confiées à des membres du groupe, avec des conséquences sur le déroulement de certains événements.

Le combat hybride fera lui aussi son retour, enrichi de rôles spécialisés comme guerrier, chevalier, mage noir ou invocateur. Après une fenêtre de sortie fixée au printemps 2027 lors de la Gamescom, Square Enix précise donc désormais le rendez-vous : ce sera au début du mois d’avril.

Une pluie d’éditions pour accompagner la sortie

Avec cette date enfin arrêtée, les précommandes physiques et numériques sont d’ores et déjà ouvertes. En France, l’édition standard est affichée à 79,99 €. La Deluxe physique grimpe à 109,99 € et comprend une mini-bande originale, un artbook et un steelbook ; chez certains revendeurs, les éditions Day 1 incluent également une carte Magic: The Gathering.

Du côté du numérique, la Premium, proposée au même tarif, embarque le Pass d’extension de l’histoire, des objets en jeu et un accès anticipé de 24 heures. La Premium Plus, à 119,99 €, ajoute un artbook et une bande-son numériques, ainsi que des matérias et équipements exclusifs.

Tout en haut de la gamme, la Collector physique, exclusive à la boutique Square Enix, frôle les 390 €. Elle reprend tout le contenu de l’édition Deluxe, auquel s’ajoutent une figurine, le pass de DLC, des objets en jeu et des matérias bonus. Les joueur·euse·s PC n’auront en revanche pas droit à une Collector : il faudra se contenter du numérique ou acheter une version console pour récupérer la figurine.

Deux DLC pour prolonger l’aventure

Et c’est justement ce fameux Pass d’extension qui donne déjà matière à spéculer. Deux DLC narratifs sont annoncés : l’un centré sur Sephiroth, l’autre sur Vincent et les Turks. Square Enix ne s’avance pas davantage pour l’instant, mais ces deux intitulés semblent dessiner une direction familière : Dirge of Cerberus et Advent Children.

Vincent et les Turks renvoient naturellement au spin-off PS2, à Deepground, aux missions parallèles et à tout l’univers gravitant autour de l’ex-Turk. Sephiroth, de son côté, pourrait ouvrir la porte à Advent Children, avec les géostigmates, Loz, Kadaj, Yazoo et les traces laissées par l’antagoniste après la chute de Météore.

Reste que ces extensions ne remettront pas en cause la conclusion du jeu. Hamaguchi l’avait déjà affirmé : l’histoire de la trilogie s’achèvera dans le jeu de base, les DLC arriveront ensuite et seront clairement identifiés comme tels. En attendant, toutes les éditions bénéficieront d’un bonus de précommande, la matéria Mécha-Chocobo & Mog, tandis qu’un pack trilogie numérique à 94,99 € permettra de rattraper Remake Intergrade et Rebirth avant le rendez-vous d’avril.