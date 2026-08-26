Final Fantasy VII Revelation dévoile les Armes et confirme sa sortie pour le printemps 2027

Square Enix a dévoilé lors de l’Opening Night Live de la Gamescom la bande-annonce « The Planet’s Crisis », deuxième trailer officiel de Final Fantasy VII Revelation. Naoki Hamaguchi, directeur du jeu, en a profité pour rappeler la fenêtre de sortie : printemps 2027 sur PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S et PC. Pas de date précise, mais la fenêtre couvre grosso modo mars à juin, mais le studio semble tenir le cap depuis la révélation au Summer Game Fest en juin.

Le cœur du trailer, ce sont les Armes. Ces gardiens colossaux, incapables de distinguer alliés et ennemis, sèment la dévastation sur une planète déjà au bord du gouffre. Désert, combats aériens, fonds marins : Square Enix promet des affrontements difficiles qui rappelleront le endgame et la fin du jeu original.

L’invocation de Typhon fait également une apparition dans le trailer, aux côtés du système FITS. Ce dernier permet d’équiper des tenues spécifiques, comme celles de guerrier ou de mage noir aperçues sur Cloud et Tifa, qui leur confèrent des capacités et des rôles inspirés des jobs classiques de la série.

Le Highwind comme worldmap

Le trailer insiste aussi sur l’exploration planétaire depuis le dirigeable Highwind : parachute, grappin, montures chocobo, transition fluide entre les airs et le sol. Meteor descend, Sephiroth frôle la divinité, le groupe pleure un allié : on est clairement dans l’acte final. Square Enix mise sur une structure plus ouverte : choisir où aller, qui secourir, dans quel ordre, avec des décisions qui promettent de peser sur les arcs narratifs.

Square précise que, sans avoir fait Remake et Rebirth, il sera difficile d’aborder Revelation. Ce troisième opus laissera forcément des joueur·euse·s sur le carreau, sans grand étonnement. Précisons aussi que les possesseur·rice·s de sauvegardes des deux premiers jeux débloqueront des matérias d’invocation (Chocobo & Mog, Phénix).

Dix ans de production pour le remake de Final Fantasy VII : un projet si titanesque qu’il paraît difficile d’imaginer revoir un tel chantier de sitôt dans l’industrie. Revelation vient enfin refermer cette trilogie hors norme, et avec elle une aventure qui aura accompagné toute une décennie de jeu vidéo.

Reste désormais une dernière inconnue : Square Enix parviendra-t-il à tenir son cap pour le printemps 2027, ou faudra-t-il encore patienter un peu plus avant de voir cette conclusion prendre forme ?