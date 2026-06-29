tt
Test The Adventures of Elliot: The Millennium Tales – Un moment hors du temps
The Adventures of Elliot: The Millennium Tales – Un moment hors du temps Game

Test The Adventures of Elliot: The Millennium Tales – Un moment hors du temps

Test Octopath Traveler II – Digne successeur ?

05/03/2023 à 10:07
Loriynn

Final Fantasy VII: Revelation pour clore la série remake

06/06/2026 à 05:47
DracoSH

Dragon Quest XII prend un nouveau (faux) départ

28/05/2026 à 14:59
Al

Poulet

Gamer patenté, collectionneur compulsif, mangaphile à l'extrême, mon cœur se situe entre Akihabara et l'église du remède où je prie devant mes dieux : Miyamoto Shigeru et Miyazaki Hidetaka

guest

0 Commentaires

Test The Adventures of Elliot: The Millennium Tales – Un moment hors du temps

Test Deer & Boy – Un voyage initiatique, dramatique et assurément fantastique

Test Voidling Bound – Shooter génétiquement modifié

New Game Plus (NG+) | Média JV indépendant, une autre manière de consulter l'actualité jeu vidéo. © Tous droits réservés 2026