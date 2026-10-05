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Test Trails in the Sky 2nd Chapter – Là où nos chemins se sont séparés
Trails in the Sky 2nd Chapter – Là où nos chemins se sont séparés Game

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ElMama

28 ans, épris de symbolisme et obsédé par le sens des choses, mes œuvres pivots sont Evangelion et Nier Automata. Surtout passionné par le jeu vidéo japonais, sa culture, et moult autres trucs de nerd.

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Trails in the Sky 2nd Chapter

Jaquette du jeu Trails in the Sky 2nd Chapter

    • Développeur :

      Falcom

    • Genre : RPG
    • Date de sortie : 17/09/2026
    PS5PCSwitch 2SwitchXbox Series...

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