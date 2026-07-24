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Final Fantasy VII : Revelation – Le réalisateur explique pourquoi il faut casser ce qui fonctionne

FF7 revelation Hautvent

Parangonnage

Amoureux de l’immersion et des expériences qui nous bousculent. Issu du monde cruel de la pub et du marketing, je mets aussi ma plume au service de la seule chose qui compte vraiment : le jeu vidéo évidemment.

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