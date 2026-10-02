Sony, grand absent du CES : faut-il ralentir la machine ?

Pour la première fois depuis 1967, Sony prévoit de sécher le Consumer Electronic Show (CES) pour l’édition 2027. Le plus grand salon de la tech au monde est moins suivi par les joueurs, il reste cependant un temps fort pour les constructeurs. Ils en profitent pour présenter leurs dernières consoles. Sony ne faisait pas exception à la règle : en 2020, c’était là-bas que PlayStation avait révélé le logo de la PS5.

C’est un choix qui s’explique, notamment, par la logique de communication actuelle de Playstation, qui préfère passer par ses propres canaux de communication. De plus, le porte-parole ajoute que l’entreprise fait l’impasse sur l’événement afin de prioriser « le divertissement, la propriété intellectuelle et les technologies destinées à soutenir les créateurs ».

Reste qu’alors que la PS6 se profile à l’horizon, Sony fait le choix délibéré de snober la messe. Un signe supplémentaire encore, s’il en fallait, que le modèle du salon, voire de l’événementiel en général, se démode au profit de modalités propres aux constructeurs. Du moins, du côté de PlayStation.

Le jeu vidéo qui se retire du CES, tout un symbole

Si les trois constructeurs principaux de consoles sont parmi les entreprises recevant le plus d’égards lors du CES aujourd’hui, c’est loin d’avoir toujours été le cas. C’était même de là qu’avait été inventé l’E3 : suite au krach de l’industrie du jeu vidéo, les organisateurs du salon n’avait pas de raison de mettre les dernières machines en valeur, lui préférant télévisions et autres magnétoscopes.

Désormais, le jeu vidéo, ses machines et outils, font partie intégrante du CES. Et, avec toutes les rumeurs qui courent autour d’une potentielle PS6, il est clair que Sony était attendu au tournant. Le constructeur avait pris l’habitude d’utiliser l’événement pour présenter ses technologies à venir, jusqu’à ses casques VR, dont il avait annoncé la dernière mouture au CES 2022.

Alors, peut-être que le retrait de Sony du CES est un symbole très concret de la fin de ces événements. Peut-être est-ce aussi le signe que Sony n’est pas aussi prêt que l’on pourrait le croire. En tous cas, c’est selon Shuhei Yoshida, la marche que devrait suivre PlayStation et Nintendo. Retarder la nouvelle génération, non seulement car la génération actuelle n’a pas donné tout ce qu’elle pouvait, mais surtout car les prix des consoles à venir pourraient être rédhibitoires dans un contexte de crise économique.

Le monsieur, dont on connaît la relation conflictuelle avec Sony, verrait bien les acteurs autres que Xbox se montrer patients dans un contexte qui serait très défavorable à une nouvelle machine encore plus coûteuse, alors que les consoles et PCs moyens actuels sont encore tout à fait corrects. Un point de vue louable et raisonnable, mais qui s’exprime dans une industrie très (trop ?) déréglée, qui, comme beaucoup d’autres, souhaite avant tout voir des chiffres monter sur un graphique.

Pour autant, probablement que Shuhei Yoshida vise juste sur un point : il ne faudra pas enterrer la génération actuelle trop vite. La PS6 sera dans les cartons prochainement, c’est très probable. Cependant, tout ne se passe pas comme prévu : d’un côté, les annonces du constructeur ne passent pas vraiment auprès du public, de l’autre, Micron annonce encore une hausse des prix de la RAM, dont la pénurie ne risque pas de s’arrêter de si tôt.

Sans adopter une logique de décroissance, peut-être cette absence au CES est aussi l’expression d’une prudence, peu caractéristique du constructeur ces derniers mois. En attendant, la PS6 reste un objectif lointain, qui ne sera pas précisé lors du CES de cette année, pour sûr !