tt

Sony, grand absent du CES : faut-il ralentir la machine ?

Sony au CES, c’est fini ?

DracoSH

Née quelque part à Hoenn, je voyage maintenant crayon à la main à travers les univers de Teyvat à la Cité du Crépuscule en passant par le royaume des Dragons, pour découvrir le plus d'histoires possibles !

guest

0 Commentaires

Test Silent Hill: Townfall – La saga au sommet de l’effroi

Test The Bird of the North – Enquête de poche sur une fresque grandiloquente

Test Woodo – Le doux souvenir de vacances d’été oubliées

New Game Plus (NG+) | Média JV indépendant, une autre manière de consulter l'actualité jeu vidéo. © Tous droits réservés 2026