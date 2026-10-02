Pushmo, petit bijou disparu, victime du tout dématérialisé

Avec un joli 90 sur Metacritic, pas moins de 3 suites, et signé du développeur des séries Paper Mario, Advance War ou Fire Emblem, Pushmo a tout du jeu culte.

Connu en Europe sous le titre Pullbox, il s’agit d’un puzzle game dans lequel on tire des plateformes pour créer des marches d’escalier afin d’escalader des structures. Problème : on ne peut tirer une plateforme que 3 cases en arrière. On ne pourra donc potentiellement créer que 3 marches… Tout le ressort du jeu consistera donc à contourner cette limitation pour atteindre le sommet de chaque structure, où un petit personnage doit être secouru.

Sorti sur 3DS en 2011, le jeu utilisait parfaitement l’écran 3D de la console portable puisqu’on tirait les plateformes vers le joueur avec un effet de surgissement assez efficace. Le rendu n’avait aucun rôle réel dans le gameplay (comme pour tous les jeux 3DS, l’effet de relief pouvait être désactivé sans conséquence sur la partie), mais faisait le spectacle.

Puzzle game très malin, c’est aussi encore aujourd’hui, aux côtés de Kid Icarus: Uprising ou Super Mario 3D Land, un excellent titre pour faire découvrir la technologie déjà rétro mais toujours un peu impressionnante de la « 3D sans lunettes » offerte par la Nintendo 3DS à quelqu’un qui n’y avait pas touché à l’époque de sa commercialisation, entre 2011 et 2020. A condition d’avoir conservé le jeu bien au chaud dans la mémoire de sa console.

Car Pushmo, comme ses suites (Crashmo/ Fallblox en 2012 ; Pushmo World en 2014 ; et Stretchmo en 2015), n’a été distribué que de façon dématérialisée, et en exclusivité sur 3DS. Avec la fermeture des serveurs dédiés à la console, il est désormais impossible de récupérer le jeu de façon légale. Il n’en reste ainsi que les souvenirs de ceux qui y ont joué, les photogrammes publiés dans la presse jeu vidéo (elle aussi ayant entamé la marche vers sa disparition), et un clin d’œil dans Super Smash Bros. Ultimate, dans lequel Mallo, personnage principal de Pushmo, apparait en tant qu’esprit.

Voilà donc un titre reconnu, apprécié de la critique et du public, ayant généré trois suites (signe d’un certain succès commercial), et qui aura néanmoins complètement disparu, sans aucune possibilité légale d’y rejouer actuellement. Aucun jeu n’est donc à l’abri. Et il faut le garder en tête alors que l’on s’apprête à passer à un mode de distribution 100% dématérialisé.

À Noel dernier, Wade Rosen, PDG d’Atari mettait le jeu tout en haut de son top 5 perso, devant l’imparable (à ce moment-là) Silksong. De quoi espérer, peut-être, un jour, un retour de la licence ?