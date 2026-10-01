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Gears of War: E-Day arrive alors que The Coalition craint une nouvelle vague de licenciements

Gears of War : E-Day The Coalition licenciements

ElMama

28 ans, épris de symbolisme et obsédé par le sens des choses, mes œuvres pivots sont Evangelion et Nier Automata. Surtout passionné par le jeu vidéo japonais, sa culture, et moult autres trucs de nerd.

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