Gears of War: E-Day arrive alors que The Coalition craint une nouvelle vague de licenciements

Gears of War : E-Day devait marquer le retour en force de la franchise chez Xbox : préquelle à gros budget, accès anticipé dès aujourd’hui pour les éditions Premium et sortie officielle le 6 octobre prochain. Ce 1er octobre, l’embargo sur les reviews vient de tomber : la presse peut enfin publier ses critiques, au moment même où l’ambiance tourne au vinaigre chez The Coalition. Selon plusieurs sources citées par Eurogamer, une partie de l’équipe craint d’être licenciée dans la foulée, et donc de passer à côté des primes de réussite liées au score Metacritic.

Le directeur narratif limogé à quelques jours du lancement

Le signal d’alarme est tombé la semaine dernière, lorsque Juan Vaca, directeur narratif du projet, a été touché par la dernière vague de suppressions de postes chez Xbox. Pour des développeurs en pleine dernière ligne droite, le message est brutal : des années de travail sur la licence, puis le départ d’une figure clé à quelques jours du lancement. L’effet sur le moral serait immédiat, d’autant que d’autres départs auraient eu lieu plus discrètement au sein du studio ces dernières semaines.

Malgré un crunch intense ces derniers mois, la direction aurait compensé par des congés ou d’autres arrangements, ce qui laissait croire que The Coalition serait épargnée jusqu’à la sortie, prévue dans cinq jours, le 6 octobre, et peut-être au-delà, le temps d’encaisser les primes Metacritic annoncées pour la fin octobre.

Le limogeage de Juan Vaca la semaine dernière, alors que E-Day n’est pas encore en magasin, a cassé cette hypothèse : si la direction peut couper avant le lancement, plus personne ne parie sur un plan social calé juste après. Reste une période très courte entre la sortie, les reviews et le paiement des bonus ; les équipes redoutent une nouvelle vague d’ici la fin de l’année, voire une réorganisation sous Activision, sans certitude de tenir jusqu’à fin octobre.

Au cœur des inquiétudes : un bonus contractuel versé si E-Day atteint certains seuils sur Metacritic, avec une échéance prévue vers la fin octobre. Pour le toucher, il faut encore être employé à temps plein au moment du paiement, parfois pour des montants importants, selon les informations relayées par la presse. Un courriel interne confirmerait l’existence de ce dispositif et préciserait que les personnes déjà licenciées, Juan Vaca inclus, devraient théoriquement percevoir leur part si les objectifs sont atteints.

Les salariés restants n’en sont pas convaincus et nourrissent une défiance marquée envers la direction de Xbox, après des départs qu’ils jugent mal calés. Certains préféreraient attendre plusieurs mois après le lancement avant de célébrer quoi que ce soit ; d’autres avouent avoir longtemps cru le studio à l’abri de la tempête qui secoue le secteur, sans être certains aujourd’hui de cette relative sécurité. Sans surprise, Microsoft n’a pas souhaité commenter ces informations lorsque Eurogamer l’a contacté.

Gears of War : E-Day sortira donc comme prévu, tandis que la presse dévoile enfin ses notes. Chez The Coalition, en revanche, l’enjeu dépasse le succès commercial ou critique : savoir qui sera encore là pour le constater, et qui pourra en récolter les fruits.