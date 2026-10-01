Quelle est cette étrange fascination pour le golf ?

Pendant longtemps, un type de jeu bien particulier a dominé la scène créative et financière de notre média bien connu. De Tennis for two à Pong, le jeu de sport fait partie des premières fondations de ce qu’est notre porte de sortie vers l’imaginaire : le jeu vidéo. Aujourd’hui, cette pierre angulaire a presque disparu de la circulation, elle est loin l’époque des rivalités FIFA/PES, des compétitions féroces entre jeux de tennis ou l’étonnante divagation du sport de chambre à la Wii-mote.

Le sport dans le jeu vidéo est désormais coincé entre la volonté de lutter contre les derniers mastodontes de la compétition (EA Sports FC, NBA 2K, etc…) ou la contrainte d’accepter nonchalamment de devenir une énième itération de Mario et ses compères. Pourtant, un sport a réussi à démolir ce cadre construit sur mesure rien que pour lui, avec l’objectif de devenir un peu plus que cela.

Laissons donc de côté ces sports barbares qui consistent à se renvoyer une balle à coup de raquette, envoyer une balle au fond d’un filet, contre des quilles ou simplement le plus loin possible, et intéressons nous à quelque chose de plus fin : mettre une balle dans un trou. Avec des systèmes complexes de triple jauge, puis de « True Swing » au stick analogique, le golf s’est présenté puis fait connaître comme un sport un peu plus calme que les autres, un sport qui sent l’adulte.

Fort heureusement, Wii Sport a transformé profondément cette image pour en sortir une activité conviviale, fun et accessible grâce aux mouvement du corps. Depuis lors, l’espace créatif est libre à tous ceux qui auront une idée et les moyens de la concrétiser.

Le golf est accessible

Cet espace disponible, le golf n’y a pas été indifférent. Golf with your Friends, Golf it!, Walkabout mini Golf. Tant de jeux basés sur une combinaison gagnante, les règles du golf (taper dans une balle pour la ranger dans un trou en un minimum de coups) axées sur un emballage gameplay particulièrement simple : choisir une direction, choisir la force, c’est aussi simple que ça.

Ici, on s’affranchit plus ou moins du golfeur pour ne tirer du golf que sa substantifique moelle, une balle se faisant vaillamment percuter caméra à « l’épaule » et un tableau des scores.

Nous vous épargnerons les quelques copies un peu moyennes qui se contentent de surfer sur la vague avec une planche un peu différente comme Drunk Golf ou MyGolf, qui ont néanmoins la sympathie d’alimenter l’idée que le sous-genre s’est suffisamment développé pour générer ses propres petits clones un peu nuls.

Ces itérations ont cependant donné lieu à d’autres clones dont la volonté de s’émanciper a su dépasser les limites du Golf et de sa pudeur un peu lâche avec des titres comme Golf Gang et ses deltaplanes, Really Illegal Golf et ses promesses de disruption des forces de l’ordre ou le phénomène Super Battle Golf qui mêle le friendslop versus avec notre sport éponyme, vous permettant d’éventuellement battre à mort vos adversaires dans l’unique objectif d’être le premier à remplir le trou (chamboulant au passage les règles de base).

Le golf est différent

Mais la fascination pour le golf ne s’arrête pas là, le golf s’est démarqué, il est sorti du carcan qu’on lui imposait, du sport il est passé au puzzle (Arcane Golf, Golf Peaks ou What the Golf), au Roguelike (Cursed to Golf, Golfie) et même au jeu qui s’oriente plus sur sa narration comme Mini Mini Golf Golf ou le récent Normal Golf Game.

Des aventures d’autant plus rocambolesques que les règles du golf sont généralement plutôt respectées dans ces différents titres, on a quasi systématiquement un compteur de coup, une balle influencée par la physique et l’idée finale de taper très fort dedans pour réussir un par.

Quel que soit le visuel, le gameplay, le goût et pourquoi pas même l’odeur, les jeux de golf arrivent à proposer des projets suffisamment éloignés pour en justifier l’existence mais assez proches pour qu’on continue à appeler ça « un jeu de golf ». Quand on découvre des jeux de golf incrémentaux comme Zany Golf ou un Survival Horror sobrement intitulé Putt Down, on en vient à se poser une ultime et indéchiffrable question.

Pourquoi le golf fascine autant ?

Vous entrez dans le domaine de la supposition, ici personne ne saura vous livrer la vérité sur un plateau. Non, ce domaine est destiné à engager le débat, susciter l’intérêt et apprivoiser cet esprit un peu fou qui tente par tous les moyens de donner un sens à tout ça.

Nous, ce qu’on pense, c’est que le golf est un sport permissif, il est rythmé par celui qui le pratique, ses règles sont assez simplettes et le nombre de joueurs n’influe pas sur la façon de le pratiquer. En comparaison du football dont les règles strictes engagent une certaine promesse envers le joueur, promesse qui ne saurait être bafouée que pour des arrangements de convenance comme le passage à cinq joueurs par équipe dans Rematch, par exemple.

Enfin, le golf est assez généreux, il offre de grands espaces et des outillages particuliers, certains décident de se passer de golfeur, d’autres décident de troquer le swing pour un quatre roues motrices. Il se laisse imaginer de bien des façons, si bien qu’on en est arrivé à se dire que ce simple aspect de mettre une balle dans un trou, quel que soit le contexte, ça ne sera jamais que du golf.

Elle est peut-être là, la définition finale du jeu de golf, dans l’appétit insatiable de cet ogre idéologique, nous fait immédiatement oublier tout ce qui tente de s’associer au genre. Comme si ce sport avait la capacité de monopoliser la pensée et de remodeler tout ce qui cohabite de près ou de loin avec lui. Vous pouvez bien tenter de vous défendre, mais au fond, vous savez que si GTA VI vous laisse envoyer une balle dans un trou, c’est certainement parce que c’est un jeu de golf.