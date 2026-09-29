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Test Silent Hill: Townfall – La saga au sommet de l’effroi
Silent Hill: Townfall – La saga au sommet de l’effroi Game

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Survival Horror
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Bear

J'aime explorer la création ! Joueur avant même d'être capable de compter sur mes 10 doigts, j'ai une immense affection pour les survival, les FPS, les TPS et l'action-aventure ! Mais je regardais aussi des films avant de savoir compter sur un seul doigt ! Bienvenue à vous sur New Game Plus !

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