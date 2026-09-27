Suite du Reset de Xbox, brevets déposés et Wolverine – Ce qu’il ne fallait pas manquer cette semaine

Vous vous en êtes sortis avec les sorties du mois de septembre sans que votre banquier ne vienne vous demander des comptes ? Ne vous réjouissez pas trop vite, octobre et sa flopée d’autres sorties sont à nos portes. Une chose est sûre, en attendant l’arrivée des épouvantails de novembre, Zelda: Ocarina of Time et GTA VI, on a de quoi faire, à commencer, par exemple, par Marvel’s Wolverine dont on découvre déjà les premiers résultats commerciaux.

Reste que cela ne doit pas nous faire perdre de vue que l’industrie ne vit pas ses meilleurs jours, comme l’a une nouvelle fois prouvé Xbox qui poursuit son implacable « reset ». Et comme si les mauvaises nouvelles ne suffisaient pas, Xbox comme PlayStation brevettent de nouvelles et désespérantes innovations.

Wolverine déçoit mais cartonne

Avec la dernière sortie d’Insomniac Games, c’est tout un paradoxe qui se met en place. Alors que la presse et les joueurs ont réservé un accueil critique tiède, avec seulement 65 % de recommandation sur Opencritic par exemple, Alinea Analytics nous révèle que le titre s’est écoulé après trois jours à déjà 1,9 million d’exemplaires et a généré 130 millions de dollars sur la même période. Doit-on voir dans ces critiques, en partie, une sanction de la décision de PlayStation autour du format physique ?

On apprend d’ailleurs aussi que près de 23 % des copies vendues l’auraient été en physique. Un chiffre qui peut paraître faible. Pourtant, quand on le met en perspective avec le fait que la moitié des ventes se sont faites sur le sol états-unien, territoire très largement converti au dématérialisé, n’est-ce pas là une nouvelle démonstration que le jeu vidéo physique est loin d’avoir dit son dernier mot ?

Entre licenciements et fermetures de studios, Xbox poursuit sa mue

Le grand reset continue. Après des centaines de licenciements ces derniers mois, on apprend que Xbox se sépare encore de 268 personnes supplémentaires. Dans la foulée de cette annonce, on découvre que Ninja Theory (Hellblade) pourrait mettre la clé sous la porte dans les prochaines semaines. Quelques pistes ont été explorées jusqu’à présent pour permettre un rachat du studio, sans succès, à l’évidence, et cette annonce sonne comme un appel de la dernière chance.

Et dire que dans le même temps, Xbox vient de signer un accord avec Kojima Productions pour récupérer le projet de Kojima, Physint. D’un côté, les équipes de direction de Xbox licencient à tour de bras, et de l’autre Asha Sharma s’affiche, grand sourire, aux côtés du créateur japonais pour un projet sans doute extrêmement coûteux. Une question d’image et de prestige sans doute, mais les personnes sur le carreau apprécieront le message.

Breveter un avenir doré

Si vous aimez la publicité, vous allez être comblés. En effet, Xbox vient de déposer un brevet permettant d’intégrer des publicités durant les moments clés des jeux. Dans les faits, les joueurs utiliseraient des crédits pour avancer dans leurs aventures. Ces crédits s’obtiendraient, par exemple, en visionnant une publicité après avoir vaincu un boss. Ne serait-ce pas en prévision d’un Game Pass moins cher, mais avec des pubs, à l’instar de ce que propose Netflix, Disney+ ou Prime Video ?

Et comme si PlayStation souhaitait reprendre la main sur les mauvaises nouvelles, le constructeur nippon a aussi déposé un brevet permettant de transformer une manette en terminal de paiement, afin d’acheter un produit numérique directement en posant son téléphone sur sa manette. Voilà qui fait envie.

Rappelons toutefois que le dépôt d’un brevet ne garantit pas que la fonctionnalité sera exploitée à l’avenir. Néanmoins, de telles « innovations » en disent long sur l’état d’esprit de Xbox et de PlayStation et sur ce qui pourrait nous attendre pour les prochaines années. Reste à voir si les joueurs continueront de valider, par leurs actes d’achat, les prochaines décisions défavorables aux consommateurs des uns et des autres.