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Des jeux à foison sur les réseaux Meta grâce aux outils IA Horizon

Avec Horizon Create et Horizon Studio, Meta se lance dans le jeu UGC

DracoSH

Née quelque part à Hoenn, je voyage maintenant crayon à la main à travers les univers de Teyvat à la Cité du Crépuscule en passant par le royaume des Dragons, pour découvrir le plus d'histoires possibles !

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