Roblox lance son IA « Build » pour générer des jeux à l’infini

« En ce moment même, quelque part, quelqu’un a une idée de jeu. Il sait exactement quelles sensations cela procurerait de jouer à ce jeu. Il ne sait simplement pas comment le créer. Aujourd’hui, tout cela change. » Voilà la belle promesse qu’on peut lire aujourd’hui sur le site officiel de Roblox, qui lance sa propre IA générative « Build » pour permettre à chacun de créer son propre jeu en un prompt. La plateforme a toujours proposé de rendre relativement accessible la création vidéoludique, et cette nouvelle fonctionnalité semble être la suite logique de l’esprit Roblox. Mais entre les lignes, de nombreuses interrogations demeurent.

Créer sans limites ?

Build est un nouvel onglet de création directement accessible sur mobile. Un utilisateur pourra saisir directement son idée de jeu, et les différents modèles d’IA générative intégrés s’occuperont de créer les environnements, le gameplay, les personnages, les effets sonores, et tout le reste, afin d’obtenir une première version jouable. Une fois généré, le jeu peut être modifié manuellement sur Roblox Studio, ou directement partagé avec la communauté.

Après tout, les utilisateurs de Roblox ne sont pas étrangers aux petits jeux qui ne payent pas de mine, mais qui deviennent viraux. On se souvient du succès de Dress to Impress, qui compte encore plus de 50.000 joueurs actifs aujourd’hui, près de deux ans après sa sortie. Avec Build, Roblox a pour ambition de « réduire l’écart entre ce que les créateurs imaginent et ce qu’ils peuvent réellement concevoir ». C’est là l’argument déjà répété en boucle par les partisans de l’IA générative. Faut-il encore que « ce que les créateurs imaginent » soit assez intéressant pour constituer un jeu auquel on a envie de jouer…

La fonctionnalité est prévue à partir du 28 juillet, d’abord en Nouvelle-Zélande, puis progressivement dans le reste du monde. Les utilisateurs pourront y accéder dès neuf ans, pourvu qu’ils aient vérifié leur âge. Roblox assure que les jeux générés avec Build seront soumis au même niveau d’exigence que les autres titres proposés sur la plateforme. Les algorithmes sont conçus pour « mettre en avant les jeux qui fidélisent les joueurs sur le long terme, ce qui exclut les productions de mauvaise qualité générées par l’IA. La qualité des jeux sur la page d’accueil ne change pas : si personne n’y joue, personne ne peut le trouver. »

Une déclaration censée rassurer, mais qui ne manque pas d’ironie, quand on sait que Roblox est régulièrement sous le feu des critiques pour ses jeux problématiques et inadaptés au (très) jeune public de la plateforme. L’arrivée de Build va-t-elle éveiller des vocations chez les enfants qui créeront leur premier jeu avec l’IA, ou va-t-elle ouvrir encore davantage le robinet à slop sur l’industrie ?