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Roblox lance son IA « Build » pour générer des jeux à l’infini

Roblox lance son outil d'IA générative pour créer ses propres jeux sur mobile

broccomilie

Rédactrice Web spécialisée dans le domaine du jeu vidéo. Amoureuse de légumes verts, de RPGs et de point'n'clicks depuis mon plus jeune âge.

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