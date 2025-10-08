Elon Musk annonce que son intelligence artificielle peut générer un jeu vidéo – Faut-il s’inquiéter ?

L’anecdote pourrait prêter à sourire : sur son compte X, Elon Musk annonce que « xAI game studio » sortira un « très bon » jeu vidéo d’ici la fin de l’année prochaine. Un simple tweet qui n’a certes rien d’une annonce officielle, mais qui soulève malgré tout quelques questions auprès des joueurs et des acteurs de l’industrie. Y a-t-il de quoi s’inquiéter ?

Grok is this true?

Depuis le lancement de xAI, la boîte d’intelligence artificielle de Musk, son empire ne cesse de s’étendre. Grok, son modèle de chatbot censé rivaliser avec ChatGPT, s’est vu ajouter des fonctionnalités de génération d’images avec Aurora, puis plus récemment, la possibilité de générer des vidéos avec Imagine. Le projet de « xAI game studio » reste flou, mais au rythme où vont les choses, on imagine facilement un développement rapide.

Reste à définir ce qu’on entend quand on parle d’un « jeu généré par IA ». Techniquement, oui, on peut générer des textures, des personnages, des sons grâce à l’intelligence artificielle. Le code aussi, tout comme un scénario, des dialogues, et même le doublage. Un jeu entièrement crée par Grok serait-il donc le résultat de quelques lignes de textes entrées dans le modèle, qui s’occuperait ensuite de tout réaliser ?

Même si, on s’en doute, le processus n’est pas si simple, rappelons-nous de l’évolution ultra rapide des différentes IA ces dernières années. Qui aurait pu imaginer, il y a ne serait-ce que deux ans, que ChatGPT serait un jour en mesure de produire des vidéos entières, parfois bluffantes de réalisme même pour un œil averti ?

Press F pour virer les devs

L’industrie du jeu vidéo est déjà en crise. On ne compte plus les licenciements, les fermetures et les coupes budgétaires dans tous les sens. Les studios qui se séparent d’une partie de leurs effectifs pour économiser grâce à l’intelligence artificielle générative sont de plus en plus nombreux, et on voit mal de grands décideurs financiers se priver d’automatiser toujours plus. Nous n’évoquons pas ici les questions de droits d’auteurs ou de coût environnemental de tels projets, mais ce sont aussi des points qui interrogent. Si l’annonce d’Elon Musk n’est pas affolante en soi, l’essor de l’IA reste bel et bien une source d’inquiétude.

Voyons le verre à moitié plein : le tweet qui a inspiré Elon Musk pour faire son annonce montrait une vidéo d’un FPS banal, sans âme, sans rien de particulièrement original à apporter sur la table. C’est donc ça, l’avenir du jeu vidéo ? Les « très bons jeux » promis par le milliardaire ?

N’importe qui peut générer un roman, un scénario de film, ou une peinture dans le style qu’il veut. Ça ne fait pas de ces contenus des œuvres intelligentes, intéressantes ou stimulantes si la personne qui appuie sur « entrer » n’a pas de talent (artistique ou juste en matière de divertissement). Les joueurs veulent-ils vraiment de ça ?