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Selon certains éditeurs à l’instar d’EA, l’IA libère la créativité

Selon EA, l'IA développe la créativité des studios de jeux vidéo

Parangonnage

Amoureux de l’immersion et des expériences qui nous bousculent. Issu du monde cruel de la pub et du marketing, je mets aussi ma plume au service de la seule chose qui compte vraiment : le jeu vidéo évidemment.

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