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Project Awakening se réveille 10 ans après avoir été annoncé

Project Awakening en développement depuis 10 ans

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40 ans d'expérience en jeux vidéo. Nul à Fortnite. Megadrive > Snes. "Vous ne lisez pas assez NG+, les gars..."

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