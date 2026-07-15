Project Awakening se réveille 10 ans après avoir été annoncé

On observe ces temps ci les sorties inespérées de jeux qu’on n’imaginait plus sortir : STALKER 2 est sorti après 14 ans de gestation ; Shantae Advance: Risky Revolution devait être à l’origine le deuxième épisode de la série (le premier étant sorti en 2002), abandonné un temps, il a fini par sortir 20 ans après avoir démarré son développement ; mais le record en la matière est détenu par Kien, là encore un jeu prévu pour GameBoy Advance sorti 22 ans après le lancement du projet. On n’attendra probablement pas aussi longtemps Project Awakening, le jeu qui nous occupe ici, mais il est vrai qu’on ne croyait plus en sa sortie. On l’avait même plus ou moins oublié.

Développé par Cygames, un studio alors uniquement actif dans le domaine du jeu pour mobiles, et annoncé dès 2016, Project Awakening est présenté en 2018 au Tokyo Games Show. En 2019, on repère un enregistrement pour une démo auprès des organismes de classification qui nous laisse penser à une sortie prochaine. Mais nous sommes aujourd’hui en 2026, et il n’aura échappé à personne que le jeu n’est toujours pas sorti.

Unreal 5 et focus sur les combats

C’est dans une interview au webzine japonais CGWorld, repérée par WCCF Tech, que Cygames évoque à nouveau Project Awakening.

« Nous en sommes à un stade où la production va réellement accélérer. L’équipe de développement est désormais constituée de membres présents depuis les tous débuts du projet et de membres qui les ont rejoint après avoir terminé le développement de Relink. C’est un projet majeur, conduit de concert par les studios de Tokyo et d’Osaka ».

Le « Relink » ici évoqué n’est autre que Granblue Fantasy: Relink. Cygames est en effet le propriétaire de la licence Grandblue Fantasy, et il compte bien faire profiter Project Awakening de l’expérience acquise sur ces jeux. L’interview met ainsi l’accent sur les combats, sur leur équilibrage et sur l’expérience que le studio souhaite livrer aux joueurs. Cygames explique en effet que les combats ont été un peu ralentis pour laisser la possibilité aux joueurs de réfléchir sur le moment à la stratégie à mettre en œuvre (esquive, parade, contre-attaque…). L’animation lors des affrontements, mais aussi les réactions des ennemis ont également été spécialement travaillées pour faire sens et avoir un véritable impact sur les scènes de combat.

On apprend aussi que le jeu sera situé dans un environnement hyper photoréaliste, étant entièrement passé sur Unreal Engine 5. Le travail nécessaire pour abandonner le moteur propriétaire sur lequel le projet avait débuté laisse à penser que la reprise du développement est très sérieuse. Project Awakening devrait donc arriver plus de dix ans après avoir été annoncé, sans que l’on ait encore de véritable fenêtre de sortie.