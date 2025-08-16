tt

Cygames – Une année portée par Uma Musume, mais pas que

Umamusume, grosse sortie de Cygames à l'international

DracoSH

Née quelque part à Hoenn, je voyage maintenant crayon à la main à travers les univers de Teyvat à la Cité du Crépuscule en passant par le royaume des Dragons, pour découvrir le plus d'histoires possibles !

guest

0 Commentaires
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

Derniers Tests JV

Test Artis Impact – Profiter de chaque instant, au détriment du RPG

Test Mafia: The Old Country – Renaissance d’une saga culte

Test Abyssus – À vingt mille lieues d’être parfait