Le Steam Controller ouvre les valves du hardware Steam

Après l’accueil mitigé de sa première manette, suivi du succès insolent du Steam Deck, Valve revient enfin sur le devant de la scène hardware. Prévu pour le 4 mai 2026, ce nouveau Steam Controller ne se contente pas de corriger les errances du modèle de 2015 : il ambitionne de devenir la pierre angulaire d’un écosystème complet pour les joueurs PC.

Si certains restent circonspects, une large partie de la communauté roucoule déjà d’impatience à l’idée de poser les pattes sur ce qui pourrait bien être le petit bijou d’ingénierie attendu.

Un positionnement Premium assumé

La première surprise vient du tarif. Alors que le premier modèle s’affichait à 55 €, cette version 2026 franchit un cap avec un prix annoncé de 99 $ (probablement autour de 109 € chez nous). Valve délaisse le segment des manettes standards pour lorgner du côté des modèles « Pro », tout en restant plus abordable que les gammes Elite de Microsoft ou Edge de Sony.

Ce surcoût est vendu par une débauche technologique : les sticks analogiques adoptent les capteurs TMR (Tunnel Magnétorésistance). Cette technologie magnétique, plus précise que le désormais célèbre Hall Effect, est vendue comme virtuellement immunisée contre le stick drift. Une promesse qu’il faudra évidemment éprouver sur la durée, mais qui place d’emblée l’objet dans une catégorie de durabilité supérieure.

Le cœur du Steam Controller demeure ses deux trackpads circulaires. Pour cette itération, il semblerait que Valve ait injecté tout le savoir-faire acquis avec le Steam Deck : plus réactifs et dotés d’un retour haptique HD, ils ouvrent la porte aux jeux de stratégie ou facilitent la visée dans les FPS.

L’expérience est complétée par le Grip Sense, une fonctionnalité qui active automatiquement le gyroscope dès que vos mains serrent les poignées. Sans égaler la précision d’un combo clavier/souris, le gain en réactivité est indéniable. Enfin, l’ajout du « Puck », une station de charge magnétique élégante, apporte la touche de qualité de vie que l’on est en droit d’exiger à ce niveau de prix.

Pourquoi lancer la manette seule alors qu’une nouvelle Steam Machine se profile à l’horizon ? Dans une interview accordée à Polygon, Steve Cardinali, ingénieur hardware chez Valve, explique qu’il s’agit d’une stratégie de familiarisation : permettre aux joueurs de dompter ce Steam Controller atypique avant de lancer la Steam Machine.

Pour autant, difficile de ne pas croire qu’un bundle avec les deux objets (si ce n’est trois, en comptant le casque VR du même constructeur) n’aurait pas été préférable. D’autant plus que la raison de cette différence temporelle est assez claire : la manette n’a pas besoin de RAM… et le prix de la RAM a augmenté de plus de 170% depuis l’annonce de tout ce package gaming proposé par Valve.

Dommage donc pour l’arrivée tambour battant, surtout quand les testeurs techs remarquent la présence d’un capteur interne à la manette inutilisé qui devrait (attentions aux pincettes) servir à faire repérer la manette par le fameux casque VR…