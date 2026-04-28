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Le Steam Controller ouvre les valves du hardware Steam

Le retour du Steam Controller, les doigts sur le pavé luisant

Sreex

Rescapé de la terrifiante industrie du sacro saint Jeu Vidéo, je peux aimer n'importe quel jeu qui ose faire les choses à fond. Joueur invétéré de MMO depuis la tendre enfance, mais également cinéphile et lecteur assidu de tout ce qui contient des images.

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