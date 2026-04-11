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Valve travaille en secret sur SteamGPT, une IA pour traquer les tricheurs

SteamGpt IA Valve

ElMama

28 ans, épris de symbolisme et obsédé par le sens des choses, mes œuvres pivots sont Evangelion et Nier Automata. Surtout passionné par le jeu vidéo japonais, sa culture, et moult autres trucs de nerd.

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