Marathon face à la triche – Bungie déjà sous pression

À peine lancé, Marathon doit déjà composer avec un problème bien connu des jeux compétitifs en ligne : la triche. De nombreux joueurs ont en effet signalé la présence de comportements suspects, allant de l’aide à la visée abusive à des formes plus avancées de manipulation du jeu, relançant un débat que l’industrie n’a jamais vraiment réussi à régler.

Un jeu structurellement vulnérable

Ce qui frappe ici, c’est la rapidité avec laquelle ces pratiques semblent s’être développées. Habituellement, ce type de dérive apparaît progressivement, une fois qu’une base de joueurs solide est installée. Dans le cas de Marathon, les premiers retours laissent entendre que le problème s’est manifesté très tôt, comme si certains outils étaient déjà prêts à être exploités dès les premières sessions.

Le positionnement même du jeu explique en partie cette situation. En optant pour une formule d’extraction shooter, Bungie a conçu une expérience où chaque affrontement compte, où la moindre injustice peut ruiner une session entière, où la triche ne se contente pas de déséquilibrer : elle casse la boucle de progression.

Résultat, les signalements se multiplient. Certains évoquent des adversaires capables d’anticiper tous les déplacements, d’autres des comportements difficilement explicables sans assistance extérieure. Même si tous les cas ne sont pas forcément avérés, le simple doute suffit à fragiliser l’expérience.

Bungie tente de reprendre la main

Face à la situation, Bungie a rapidement réagi. Dans une communication publiée sur X, l’équipe de développement reconnaît avoir « vu les discussions autour de la triche, de la toxicité et de l’intégrité compétitive » et assure travailler activement sur ces sujets avec ses équipes dédiées à la sécurité.

Ce message, relativement bref, a au moins le mérite de confirmer que le studio prend le problème au sérieux. Il évoque notamment l’implication d’une équipe spécialisée (« Product Security ») et laisse entendre que plusieurs chantiers sont en cours, sans pour autant entrer dans les détails, évitant de donner des indications précieuses à ceux qui cherchent à contourner les systèmes.

Les promesses d’une « tolérance zéro » sont devenues monnaie courante dans l’industrie, mais leur concrétisation varie énormément d’un jeu à l’autre. Pour Marathon, l’enjeu est d’autant plus crucial que le jeu semble déjà connaitre un démarrage fragile. Entre premiers retours mitigés, interrogations sur la proposition et maintenant ces soupçons de triche, le contexte n’est pas des plus favorables pour installer une base de joueurs solide et durable.

Le combat contre la triche n’est jamais totalement gagné. Mais pour Marathon, la victoire pourrait bien conditionner, dès ses premières semaines, la suite de son histoire.