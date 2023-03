Escape from Tarkov – Pas d’échappatoire face aux tricheurs ?

Que se passe-t-il dans le gai monde d’Escape From Tarkov ? En dépit de la popularité du jeu, le studio Battlestate Game semble avoir toutes les peines du monde à lutter contre la triche en ligne, voire à prendre la mesure de son ampleur près de six ans après sa sortie. Certains joueurs assurent pourtant que les tricheurs sont plus nombreux que jamais, au point que chaque partie soit perturbée par ces derniers. Une affirmation qui peut sembler exagérée au premier abord, mais semble se confirmer grâce au travail d’un youtubeur. Une triche omniprésente dans les FPS multijoueurs ? Peut-être pas, quoiqu’en ce qui concerne Escape From Tarkov, le youtubeur g0at a mis en évidence que, non seulement, des tricheurs sont présents dans l’immense majorité des parties, mais qu’en plus ils peuvent se reconnaître entre eux et réaliser des « trèves », à l’insu des joueurs normaux qui deviennent alors une proie facile. Par le biais d’une recherche simplissime sur Google, g0at a ainsi obtenu facilement l’un des logiciels de triche parmi les plus utilisés sur le jeu,

Le logiciel ajoute de nombreuses informations sur l’écran du tricheur : où se trouvent les autres joueurs sur la carte, combien de munitions ils ont, à quelle distance du joueur ils se situent, et leur ratio de victimes. Une mini-carte est ajoutée sur laquelle les joueurs sont représentés ainsi que la direction vers laquelle ils regardent. Mais, plus important, le logiciel dévoile en temps réel le « squelette » des modèles 3D des joueurs. Autrement dit, vous pouvez voir s’ils marchent, courent, visent, sont accroupis, ou s’ils font le « wiggle ». Le wiggle, c’est un signe tacite pour dire que l’on est amical dans Escape From Tarkov. Il consiste à s’incliner de droite à gauche plusieurs fois face à un joueur ennemi, pour lui suggérer de s’allier ou que chacun reparte de son côté. Seulement voilà, nous l’avons dit, le logiciel de triche dévoile le squelette des personnages et donc leurs mouvements.

Aussi, lorsque g0at est caché dans des fourrés ou extrêmement loin des combats et qu’il wiggle face à un joueur qui ne pouvait pas le voir, et que celui-ci wiggle en retour en regardant dans sa direction, cela signifie qu’il possède le même logiciel de triche. Or, on le voit dans la vidéo, dans la majorité des parties, des tricheurs se dévoilent en faisant des wiggle à g0at dans des circonstances qui ne laissent absolument pas de doutes. Le youtubeur avance que dans 60% des parties, il a pu identifier des joueurs utilisant le même logiciel que le sien.

La vidéo a été visionnée plus d’un million de fois en trois jours, alimentant un tollé sur le subreddit du jeu et poussant les développeurs à s’exprimer sur l’état de l’expérience multijoueur. C’est notamment le chargé de communication du studio, Nikita, qui a réagi sur l’émoi général provoqué par la vidéo de g0at :

« Tricheurs, hackeurs et autres vermines de la Terre Tout d’abord, bonjour à tous, ça fait un moment que je ne suis pas passé sur Reddit. À chaque fois, et entre de longues périodes, un problème avec les tricheurs refait malheureusement surface. Et les joueurs nous accablent alors, en nous accusant de ne pas s’en soucier. Ils commencent à enterrer le jeu, nous avec, et nous disent des choses qui ne nous laissent pas insensibles. C’est pourquoi je ne vais pas rédiger un essai de 1000 mots ici et maintenant, mais simplement évoquer quelques points clefs : Nous avons toujours eu ce problème à cœur et le travail de lutte contre les tricheurs est toujours en cours. Ceux-ci venant généralement par vagues. En ce moment nous bannissons plusieurs milliers de tricheurs par jour, et, généralement, la plupart d’entre eux sont bloqués après avoir joué un peu. Le système anti-triche Battleye continue de s’améliorer, en même temps que les logiciels de triche. C’est une course éternelle dans laquelle chacun essaie d’être plus rapide que l’autre pour vaincre ses défenses. Rien que la semaine dernière, Battleye a reçu quatre mises à jour. Nous continuons d’améliorer nos propres systèmes de détection des logiciels de triche. Il y aura bientôt une mise à jour, et nous travaillons sur un autre outil de détection, plus rapide et plus efficace. Le système de signalement est également en train d’être amélioré, notamment en envoyant désormais des notifications lorsque des tricheurs signalés ont été bannis. Continuez de signaler les joueurs suspects! Vos inquiétudes et indignations sont légitimes à nos yeux, et l’ont toujours été. Signalez toute cette vermine, nous rendrons le jeu plus agréable ensemble. »

Ce serait douteux que les choses s’améliorent soudainement pour Escape From Tarkov, même si l’on comprend bien les difficultés du studio face à des communautés de tricheurs qui ont fait de leur jeu leur terrain de chasse, mais aussi un marché sur lequel vendre leurs logiciels. On ne peut alors que vous souhaiter bonne chance pour vous échapper de Tarkov, et survivre à ces joueurs au don d’omniscience particulièrement développé.